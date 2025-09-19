Tour de compras: cuánto cuesta una Play 5 en una de las tiendas más populares de Chile

¿Conviene comprar una Play Station 5 en tiendas París de Chile?

Para calcular la diferencia, primero es necesario saber el costo que tiene una de estas consolas en Chile. En particular, las tiendas París son de las más elegidas para las compras. Luego, se debe hacer una conversión: se divide el costo en el monto de pesos chilenos por la cotización del dólar en el país trasandino y luego se multiplica la cifra por el dólar oficial en Argentina.