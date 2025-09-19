Tour de compras: cuánto cuesta una Play 5 en una de las tiendas más populares de Chile

Los números señalan que los argentinos que hagan un tour de compras a Chile podrían resultar beneficiados por las diferencias de precios. Eso sí: advierten que el saldo en favor de los visitantes del país vecino se sentirá solo en los bolsillos de quienes primero hagan el cambio de pesos argentinos a dólares y luego a pesos chilenos.
Entre los rubros más elegidos para hacer compras se encuentran la indumentaria y calzados, la perfumería y cosmética, los insumos para bebés, los repuestos y accesorios para autos y, por supuesto, la tecnología, sobre todo en el subrubro de pequeños electrodomésticos.
Dentro del ranking, uno de los ítems más buscados son las consolas de videojuegos, en particular, los últimos modelos de PlayStation. En Argentina, este modelo puede tener una enorme variedad de precios según sus características: parte de los $920.000 y puede llegar a $1.975.000.
¿Conviene comprar una Play Station 5 en tiendas París de Chile?
Para calcular la diferencia, primero es necesario saber el costo que tiene una de estas consolas en Chile. En particular, las tiendas París son de las más elegidas para las compras. Luego, se debe hacer una conversión: se divide el costo en el monto de pesos chilenos por la cotización del dólar en el país trasandino y luego se multiplica la cifra por el dólar oficial en Argentina.
La versión PS5 Slim (Edición Disco), la más económica, que en Argentina ronda los $920.000, en tiendas París Chile parte de los $967.000. En orden ascendente, la PS5 Slim Edición Disco Call of Duty Black Ops 6 tiene un costo de $998.000, al igual que una PS5 Slim con dos juegos.
Las versiones Pro tienen un precio que parte de $1.429.999; la PS5 Pro Digital, $1.494.000. Es en los modelos más avanzados donde la diferencia puede ser más conveniente, como la PS5 Slim con Disco y dos juegos, que tiene un costo de $1.516.000 o la PS5 Versión Disco, de $1.532.000.
Para hacer pagos en Chile se recomiendan dos métodos: la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito en dólares. La primera opción permite acceder a la cotización oficial y evitar un 30% de recargo. Lo recomendable es hacer la compra en un solo pago y cancelar el saldo con dólares propios. Para comprar con débito, es importante configurar el homebanking para saber que el dinero saldrá de la caja de ahorro en dólares.