¿Cuánto cuestan las exclusivas fundas para iPhone diseñadas por Antonela Roccuzzo?

Antonela Roccuzzo no es solamente la esposa y madre de los hijos de Lionel Messi. Además, tiene su propia marca como fundadora de su empresa de ropa infantil Enfas. Pero, tal vez su lado más expuesto, es su faceta de influencer, por lo que diferentes marcas suelen invitarla a sus eventos y buscan que aparezca entre sus principales colaboradores.
Entre estas últimas actividades, una reconocida marca de accesorios tecnológicos del mundo occidental se unió con la empresaria para lanzar una segunda edición de una colaboración que lleva ya algunos años en contacto con el mercado. Se trata de Casetify, empresa para la que Roccuzzo diseñó una serie de accesorios modernos y prometedores.
La mamá de Thiago, Ciro y Matteo diseñó una serie de fundas para los dispositivos Apple. En su cuenta de Instagram compartió algunos de los diseños con el link directo a la tienda donde pueden conseguirse.
Una línea de accesorios para Apple diseñada por Antonela Roccuzzo
Fundas para celulares iPhone, para AirPods, computadoras portátiles, botones de agarre para celular, bandas para Apple Watch y carcasas para iPod son algunos de los productos que ofrece la línea lanzada por Casetify. Es la segunda vez que salen productos bajo el nombre de Roccuzzo y todos siguen un mismo estilo.
Los productos de la línea “A world of you, by Antonela” parten de los U$S35, por lo que resultan accesibles pero deben formar parte de una planificación de gastos. Se trata de las fundas para auriculares AirPod, completamente negra, con forma de mochila y una leyenda en color rosa pastel. Por el mismo precio pueden conseguirse anillos sujetadores adhesivos para la parte posterior del celular que evita que se caigan de la mano y también se usan para apoyar en superficies.
Desde los U$S40 pueden conseguirse carteras adhesivas, una especie de pequeño bolsillo para la parte posterior del celular que sirve para guardar tarjetas. Al mismo precio están los cargadores portátiles que tienen un diseño diferencial floreado de colores vivos. Pero la mayoría de estos ítems se encuentran agotados.
Cuánto cuestan las fundas de celulares diseñadas por Antonela Roccuzzo
La última línea de fundas que lanzó Casetify dentro de la línea by Antonela tiene cinco modelos diferentes y todos guardan algo de la personalidad o historia de vida de la empresaria. Aunque la mayoría mezclan colores pastel con rosas intensos, sí hay una funda negra para quienes prefieren algo más discreto. Cada una de ellas, para el modelo iPhone 17 Pro Max –el último lanzado por Apple–, cuesta U$S70.
Los productos de mayor costo son las fundas para los iPad Pro, la última tablet de Apple. Hay dos diseños: uno solo de flores con un fondo oscuro y otro transparente, con elementos primaverales y players como estrellas, palmeras, flores y caracoles marinos. Su precio es de U$S90.