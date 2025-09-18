¿Cuánto cuestan las exclusivas fundas para iPhone diseñadas por Antonela Roccuzzo?

Los productos de la línea “A world of you, by Antonela” parten de los U$S35, por lo que resultan accesibles pero deben formar parte de una planificación de gastos. Se trata de las fundas para auriculares AirPod, completamente negra, con forma de mochila y una leyenda en color rosa pastel. Por el mismo precio pueden conseguirse anillos sujetadores adhesivos para la parte posterior del celular que evita que se caigan de la mano y también se usan para apoyar en superficies.