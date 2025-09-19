Secciones
No estamos solos: descubrieron una "mini luna" oculta que orbita la Tierra hace 60 años

La Luna pareciera no ser el único satélite natural de nuestro planeta. Una cuasi luna de tan solo 19 metros de ancho quedó atrapada en nuestra órbita hace décadas.

Hace 1 Hs

Hace tiempo que la Tierra tiene un acompañante que hasta ahora desconocemos. La Luna no es el único satélite natural que sigue el trayecto de nuestro planeta, sino también 2025 PN7, una "cuasi luna" que pareciera orbitar el Sol junto con nosotros pero que en realidad está solo de pasada.

La Tierra no transita sola por el cosmos, y además de nuestra reconocida Luna, hay asteroides que también quedan "atrapados" en el trayecto, creando la ilusión de acompañarnos en la travesía alrededor del Sol. Ese es el caso de 2025 PN7, una pequeña roca espacial que nos siguió durante décadas y nadie se había percatado de su presencia. Su reciente descubrimiento agrega a la lista la octava cuasi luna confirmada.

El 2 de agosto de este año, el telescopio Pan-STARRS 1 del Observatorio Haleakalā en Maui, Hawái logró registrar a este objeto inesperado. Mientras que fue el astrónomo aficionado, Adrian Coffinet quien propuso clasificar a este astro en esa categoría. Luego, observadores profesionales validaron su hipótesis mediante sofisticados modelos orbitales y simulaciones computacionales.

¿Qué es una "cuasiluna"?

Una cuasi luna se diferencia de nuestra Luna porque, su trayectoria alrededor de la Tierra es más bien accidental. 2025 PN7 al igual que otros asteroides de este tipo, no están gravitacionalmente ligados a nuestro planeta. Una especie de engaño: dan la impresión de orbitar la Tierra, cuando en realidad siguen su propia órbita alrededor del Sol y solo se sincronizan con nuestro planeta durante un tiempo.

2025 PN7 pertenece a un grupo de asteroides que recibe el nombre de "Arjunas". Estas rocas constituyen un cinturón secundario de asteroides que ocupa la región por donde el sistema Tierra-Luna orbita alrededor del Sol. Carlos y Rúl de la Fuente Marcos, investigadores de la Universidad Complutense de Madrid explicaron en su estudio que "los Arjunas con órbitas más similares a las de la Tierra pueden experimentar capturas temporales como minilunas de nuestro planeta".

Unos 60 años oculta

Pero lo más particular de este hallazgo es que llegó un poco tarde. 2025 PN7 sigue a nuestra Tierra desde hace ya tiempo, un período que los científicos calculan es de 60 años sin haber sido detectado en ningún momento. Carlos de la Fuente Marcos explicó al medio Live Science que este retraso se debe a que este asteroide "es pequeño, tenue y sus ventanas de visibilidad desde la Tierra son bastante desfavorables, por lo que no es de extrañar que haya pasado desapercibido durante tanto tiempo".

2025 PN7 mide apenas 19 metros de ancho y una magnitud de brillo de 26, por lo que es un objeto visible únicamente con buenos telescopios. Según los investigadores, es "el cuasisatélite más pequeño y menos estable conocido de la Tierra".

Los científicos estiman que 2025 PN7 permanecerá en su cuasiórbita durante otros 60 años aproximadamente antes de alejarse, lo que supone un periodo relativamente corto en comparación con otras cuasilunas. En total, su tiempo como cuasisatélite sería de unos 128 años, mientras que otra cuasiluna conocida, Kamo"oalewa, tiene una órbita cercana a la Tierra prevista de unos 381 años, según los datos analizados por el equipo utilizando el sistema Horizons del JPL y herramientas Python.

