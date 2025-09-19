No estamos solos: descubrieron una "mini luna" oculta que orbita la Tierra hace 60 años

Unos 60 años oculta

Pero lo más particular de este hallazgo es que llegó un poco tarde. 2025 PN7 sigue a nuestra Tierra desde hace ya tiempo, un período que los científicos calculan es de 60 años sin haber sido detectado en ningún momento. Carlos de la Fuente Marcos explicó al medio Live Science que este retraso se debe a que este asteroide "es pequeño, tenue y sus ventanas de visibilidad desde la Tierra son bastante desfavorables, por lo que no es de extrañar que haya pasado desapercibido durante tanto tiempo".