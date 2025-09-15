Los objetos más insólitos que los astronautas dejaron en la Luna

Un viaje a la Luna es una oportunidad única a la que solo unas cuantas personas pudieron acceder. Por eso, es esperable que cada astronauta que viaja al satélite natural quiera dejar su propia impronta o su propio recuerdo allí. La lista de cosas que se quedaron en la Luna cuenta con algunos ítems totalmente inesperados.
Desde el primer alunizaje en 1969 con Neil Armstrong, 11 expedicionistas más llegaron al satélite en seis misiones distintas. En sus viajes, muchos de ellos recibieron encargos especiales para dejar algún objeto y otros lo decidieron por su propia cuenta.
Qué dejaron los astronautas en la Luna
Si imaginamos un astronauta pisando la Luna, seguramente nos imaginemos –tal vez por películas, tal vez por imaginario colectivo– a un hombre con un traje blanco y una bandera en la mano. Sucede que, efectivamente, Buzz Aldrin, tripulante del Apolo 11, descendió a la superficie lunar con una bandera de Estados Unidos, emblema que se quedó en el espacio exterior para recordar la supremacía del país norteamericano.
Pero entre los objetos –un poco irrisorios– se puede mencionar una pelota de golf. Alan B. Shepard llegó a la Luna a bordo del Apolo 14 el 5 de febrero de 1971, no solo con una pelota, sino también con un palo de golf y se puso a practicar algunos tiros en cuanto alunizó. El pequeño objeto quedó en la Luna como prueba de que Shepard estuvo allí.
Otros objetos que se encuentran en el satélite son una foto plastificada que dejó Charles Duke con un mensaje: “Esta es la familia del astronauta Duke del planeta Tierra. Alunizada en abril de 1972”. También está el Fallen Astronaut de Paul Van Hoeydonck –una pequeña escultura de aluminio de un astronauta–, junto a una placa con los nombres de los hombres que fallecieron en misiones espaciales o entrenamientos.
Pero lo más llamativo de la lista son las 96 bolsas de excremento humano que forman parte del paisaje lunar. Estas fueron dejadas allí para ser estudiadas en el futuro y, oportunamente, conocer los efectos del clima lunar.
También descansan en el espacio exterior las cenizas de Eugene Shoemaker, geólogo estadounidense y uno de los fundadores de las ciencias planetarias, y los vehículos que fueron utilizados por los expedicionistas para recorrer diferentes distancias en la Luna.