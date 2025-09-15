Los objetos más insólitos que los astronautas dejaron en la Luna

Pero entre los objetos –un poco irrisorios– se puede mencionar una pelota de golf. Alan B. Shepard llegó a la Luna a bordo del Apolo 14 el 5 de febrero de 1971, no solo con una pelota, sino también con un palo de golf y se puso a practicar algunos tiros en cuanto alunizó. El pequeño objeto quedó en la Luna como prueba de que Shepard estuvo allí.