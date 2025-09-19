Secciones
SociedadSalud

¿Cuáles son los cuatro alimentos que debilitan la memoria?

Los alimentos ricos en diferentes nutrientes, vitaminas y minerales protegen la salud del cerebro y estimulan una memoria más longeva.

Algunos alimentos debilitan la memoria y la capacidad de concentración Algunos alimentos debilitan la memoria y la capacidad de concentración Alimente
Hace 1 Hs

Los expertos aseguran que aún queda mucho por aprender sobre lo que constituye una dieta saludable para mantener una buena memoria, aunque los estudios indican que lo que es bueno para el corazón también puede resultar beneficioso para el cerebro. 

“Lo mejor para tener una buena memoria es abstenerse de grasas poco saludables y recuerde que debe diversificar sus alimentos de origen vegetal”, aconseja la nutricionista Lizzie Bertrand, del Sistema de Salud Mayo Clinic en St. James, Minnesota.

Los efectos de la limpieza en nuestro cerebro, según la Psicología

Los efectos de la limpieza en nuestro cerebro, según la Psicología

Esto es porque la salud de la memoria podría estar relacionada con la alimentación y, según la especialista, la clave está en seguir una dieta rica en grasas saludables y una gran variedad de alimentos vegetales ricos en fitonutrientes.

“Los fitonutrientes son sustancias que se encuentran en ciertas plantas y se cree que son beneficiosos para la salud del ser humano”, indica. En base a esto, Bertrand seleccionó los alimentos que, a su entender, estimulan el funcionamiento de la memoria y se trata de una variedad de frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, pescado, grasas saludables y especias o semillas, que mejoran la función cerebral.

Los cuatro alimentos que es mejor evitar porque debilitan el cerebro

Refrescos: los refrescos son uno de los peores alimentos para la salud el cerebro debido a su alta concentración de azúcares simples, que dañan los vasos sanguíneos que irrigan este órgano. Además, los constantes altibajos de azúcar en sangre también pueden causar un estado de adicción con antojos y abstinencia, algo que también ocurre con las versiones light.

Alcohol: es importante evitar los tóxicos, como el exceso de alcohol o el tabaco, que aunque no tengan una implicación demostrada en el desarrollo de las demencias más comunes, generan problemas indirectos a una correcta función cognitiva y salud vascular. Los expertos aseguran que no puede hablarse de una cantidad segura de alcohol, puesto que es un tóxico cuyo consumo está relacionado con diferentes tipos de cáncer y alteraciones metabólicas.

Grasas saturadas y trans: las grasas que aumentan el riesgo cardiovascular tampoco son buenas amigas de la memoria. Aquí se deben incluir sobre todo aquellas grasas presentes en los alimentos procesados como embutidos o bollería industrial, que deben diferenciarse de las grasas saturadas presentes en alimentos como el huevo o los lácteos. De hecho, un nuevo estudio realizado por la Universidad de Leeds, en el Reino Unido, vincula el consumo de carnes procesadas con el riesgo de padecer demencia.

Carbohidratos simples: los hidratos de carbono son fundamentales para el cerebro, pero el exceso, sobre todo de los refinados, tampoco es bueno. Una reducción parcial del consumo de carbohidratos podría tener buenos resultados en la salud cerebral. Según un estudio publicado en el Journal of Alzheimer’s Disease, la dieta cetogénica o keto (que consiste en el consumo de grasas saludables y proteínas y una reducción de los hidratos de carbono) puede incidir en la mejora de las funciones cerebrales y en la memoria.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Este imperceptible hábito diario daña la memoria y acelera el envejecimiento

Este imperceptible hábito diario daña la memoria y acelera el envejecimiento

Cuáles son los alimentos que no deberías comer después de las seis de la tarde

Cuáles son los alimentos que no deberías comer después de las seis de la tarde

Ansiedad bajo control: los alimentos que recomienda Harvard para sentirte mejor

Ansiedad bajo control: los alimentos que recomienda Harvard para sentirte mejor

Inflamación abdominal: cómo cocinar los alimentos para evitar gases

Inflamación abdominal: cómo cocinar los alimentos para evitar gases

¿El queso es saludable o no? Las cinco opciones que recomiendan incorporar en tus comidas

¿El queso es saludable o no? Las cinco opciones que recomiendan incorporar en tus comidas

Lo más popular
Federación Universitaria: dura derrota del kirchnerismo en elecciones de la UNT
1

Federación Universitaria: dura derrota del kirchnerismo en elecciones de la UNT

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias
2

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias

Legislatura: la nueva ley de salud mental salió con apoyo unánime
3

Legislatura: la nueva ley de salud mental salió con apoyo unánime

Hubo reproches en la Legislatura por la “invasión de DNU” de parte del Poder Ejecutivo
4

Hubo reproches en la Legislatura por la “invasión de DNU” de parte del Poder Ejecutivo

Fundación del Tucumán: cuatro décadas siendo el motor de empresas del norte argentino
5

Fundación del Tucumán: cuatro décadas siendo el motor de empresas del norte argentino

Recuerdos fotográficos: 1913. ¿En qué lugar se peleó la batalla de Tucumán?
6

Recuerdos fotográficos: 1913. ¿En qué lugar se peleó la batalla de Tucumán?

Más Noticias
El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias

Federación Universitaria: dura derrota del kirchnerismo en elecciones de la UNT

Federación Universitaria: dura derrota del kirchnerismo en elecciones de la UNT

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: Estoy saliendo de un susto grande

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: "Estoy saliendo de un susto grande"

“Si hay veto, hay marcha”: estudiantes universitarios de Tucumán opinan sobre el reclamo por la educación

“Si hay veto, hay marcha”: estudiantes universitarios de Tucumán opinan sobre el reclamo por la educación

Crisis del transporte: piden al municipio capitalino intervenir ante la “situación angustiante”

Crisis del transporte: piden al municipio capitalino intervenir ante la “situación angustiante”

¿Qué significa encontrar cucarachas en casa, según el Feng Shui?

¿Qué significa encontrar cucarachas en casa, según el Feng Shui?

Clima en Argentina: ¿qué provincias tendrán lluvias y tormentas en el cierre del invierno?

Clima en Argentina: ¿qué provincias tendrán lluvias y tormentas en el cierre del invierno?

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

Comentarios