¿Cuáles son los cuatro alimentos que debilitan la memoria?

Carbohidratos simples: los hidratos de carbono son fundamentales para el cerebro, pero el exceso, sobre todo de los refinados, tampoco es bueno. Una reducción parcial del consumo de carbohidratos podría tener buenos resultados en la salud cerebral. Según un estudio publicado en el Journal of Alzheimer’s Disease, la dieta cetogénica o keto (que consiste en el consumo de grasas saludables y proteínas y una reducción de los hidratos de carbono) puede incidir en la mejora de las funciones cerebrales y en la memoria.