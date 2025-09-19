La madre de Marina Romero rompió el silencio sobre la enfermedad de su hija

La madre de Marina Romero se ha pronunciado públicamente después de que saliera a la luz la enfermedad de su hija. Con un emotivo mensaje en redes sociales, Noemí mostró su apoyo incondicional a la joven, destacando que ella y sus nietos son lo más “importante y bonito” que le ha dado la vida.
La carta de Marina Romero desde el hospital
Hace unos días, Marina Romero, pareja de Javier Tudela e integrante de la familia de Makoke, compartió en redes sociales una carta desde el hospital que preocupó a sus seguidores. En ella agradecía el apoyo constante de su pareja en estos momentos difíciles:
“Hace 8 años la vida me regaló a mi persona, a mi amor, a mi compañero. (…) Estos días han sido los más difíciles de nuestro camino juntos, pero ahí estás tú, sin soltarme la mano ni un segundo, cuidando de mí y de todo”.
Sus palabras emocionaron a Makoke, quien reaccionó con un mensaje de amor y admiración:
“Os quiero a los 4 con toda mi alma. Qué bonitas palabras, Maris. Gracias por darnos tanto amor. Estás siendo un ejemplo en todos los sentidos. Te quiero, mi Maris”.
También Anita Matamoros, hermana de Javier, se sumó al apoyo público:
“Sois una familia tan sólida, tan bonita y tan valiente… Os admiro y quiero muchísimo”.
La reacción de la madre de Marina Romero
Ahora, la voz de Noemí, madre de Marina, también se ha hecho escuchar. En un comentario en la publicación de su hija, escribió:
“Mi niña, te amo, mi amor. Sos lo más importante y bonito que me brindó la vida junto con mis nietos. Vamos, cariño, siempre fuerte”.
Con estas palabras, la madre de la joven quiso dejar claro que está a su lado en todo momento y que enfrentan juntas este proceso.
La estrecha relación de Marina con su madre
Marina ha hablado en varias ocasiones del fuerte vínculo que mantiene con su madre. En abril, con motivo del 60 cumpleaños de Noemí, organizó una sorpresa familiar y lo compartió en redes:
“Mi ausencia de ayer se debe a la sorpresa que le dimos a mi madre por su 60 cumpleaños. No se lo esperaba para nada (…) Te amamos mamá”.
Poco después, madre e hija realizaron un viaje juntas con los niños, donde Marina compartió otro mensaje cargado de cariño:
“Primeras veces. Primera vez de Bianca andando por la arena. Primer viaje con mi madre y los niños. Primera recolección de conchas y castillo de arena del año. Mi gran suerte, te echamos de menos Papá”.
Una familia unida frente a la adversidad
La enfermedad de Marina Romero ha puesto en evidencia el apoyo incondicional de su familia: desde su pareja Javier Tudela, hasta Makoke, Anita y ahora su madre Noemí. Un círculo de amor y fortaleza que acompaña a la joven en este momento delicado, siempre con un mensaje común: seguir adelante, unidos y fuertes.