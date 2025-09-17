Marina Romero comparte fotos con sus hijos tras anunciar su enfermedad: “Lo esencial estaba en esos momentos”

Marina Romero, pareja de Javier Tudela y madre de sus dos hijos, ha vuelto a conmover a sus seguidores en Instagram con una emotiva reflexión. Días después de revelar que atraviesa una enfermedad y agradecer públicamente el apoyo de su familia, la influencer ha compartido imágenes íntimas de su vida cotidiana, acompañadas de un mensaje en el que subraya la importancia de los pequeños gestos.