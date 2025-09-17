Secciones
Mundo

Marina Romero comparte fotos con sus hijos tras anunciar su enfermedad: “Lo esencial estaba en esos momentos”

La novia de Javier Tudela emociona con una reflexión en redes sociales tras hablar públicamente de su estado de salud.

Marina Romero comparte fotos con sus hijos tras anunciar su enfermedad: “Lo esencial estaba en esos momentos”
Hace 1 Hs

Marina Romero, pareja de Javier Tudela y madre de sus dos hijos, ha vuelto a conmover a sus seguidores en Instagram con una emotiva reflexión. Días después de revelar que atraviesa una enfermedad y agradecer públicamente el apoyo de su familia, la influencer ha compartido imágenes íntimas de su vida cotidiana, acompañadas de un mensaje en el que subraya la importancia de los pequeños gestos.

El agradecimiento a Javier Tudela en uno de sus momentos más difíciles

Hace apenas unas semanas, Marina dedicaba una carta abierta a Javier Tudela, reconociendo su entrega incondicional durante este complicado proceso. “Has movido cielo y tierra para que todo vaya lo más rápido posible. No sé cómo agradecerte todo lo que haces, cómo explicarte lo que siento al mirarte y saber que das el 100% de ti en cada momento”, escribió.

Fue entonces cuando se supo que la enfermedad que había afectado al entorno más íntimo de Makoke —madre de Javier— se trataba de la propia Marina, quien había pasado por la Clínica Universidad de Navarra. Aunque no ha revelado detalles, aseguró que todo está “controlado” y que su deseo es que pronto esta pesadilla quede atrás.

La reflexión de Marina Romero: “Lo simple nunca fue pequeño”

En su última publicación, la colaboradora de televisión mostró momentos familiares con sus hijos, una tarde de piscina y un rato de lectura. “Hay cosas que hacemos sin pensar, por inercia, como leer un libro bajo la sombra en una tarde tranquila, preparar tortitas una mañana cualquiera, escuchar la risa de tus hijos mientras juegan, o simplemente tumbarte a mirar las nubes pasar”, escribió.Romero concluyó con un mensaje inspirador:

“Ahí entiendes que lo simple nunca fue pequeño, lo esencial no estaba en lo extraordinario, sino en esos momentos sencillos que siempre estuvieron ahí, esperando a ser apreciados”.

El apoyo de Makoke y Anita Matamoros

Makoke no ha dudado en mostrar públicamente su cariño hacia la madre de sus nietos: “Os quiero a los 4 con toda mi alma. Qué bonitas palabras, Maris, gracias por darnos tanto amor. Estás siendo un ejemplo en todos los sentidos”.

Por su parte, Anita Matamoros, hermana de Javier, también ha querido enviar un mensaje a través de redes sociales: “Sois una familia tan sólida, tan bonita y tan valiente… os admiro y quiero muchísimo”.

Javier Tudela, firme junto a Marina

El hijo de Makoke compartió un escueto pero claro mensaje en sus historias de Instagram tras la carta de su pareja:

“Muchas gracias. Vamos con todo y a por todo”.

Además, celebró junto a Marina su “mesario 14”, mostrando la fortaleza de la pareja pese a la complicada situación que atraviesan.

Una familia unida ante la adversidad

Desde que se hizo pública la enfermedad de Marina Romero, tanto ella como Javier Tudela han transmitido fortaleza y esperanza. Su historia, marcada por el amor y el apoyo familiar, ha calado entre sus seguidores, que no han dejado de enviarles mensajes de ánimo.

Temas España
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El influencer español Javier Tudela rompió el silencio sobre la enfermedad de su pareja, Marina Romero

El influencer español Javier Tudela rompió el silencio sobre la enfermedad de su pareja, Marina Romero

Supervivientes All Stars 2025: Kike Calleja, primer expulsado, se despide del reality show español con un ‘beso de Judas’ a Sonia Monroy

Supervivientes All Stars 2025: Kike Calleja, primer expulsado, se despide del reality show español con un ‘beso de Judas’ a Sonia Monroy

Lo más popular
¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?
1

¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?

Cederían tierras de Campo Norte para canchas de rugby y hockey
2

Cederían tierras de Campo Norte para canchas de rugby y hockey

Quedó terminado el penal de Benjamín Paz luego de tres años de obras
3

Quedó terminado el penal de Benjamín Paz luego de tres años de obras

Secuestran 44 kilos de cocaína en Tafí del Valle
4

Secuestran 44 kilos de cocaína en Tafí del Valle

Presupuesto nacional 2026: el 85% de las partidas para Tucumán se destinará a la cobertura social
5

Presupuesto nacional 2026: el 85% de las partidas para Tucumán se destinará a la cobertura social

La 22ª Exposición de Orquídeas se llevará a cabo este fin de semana en Yerba Buena
6

La 22ª Exposición de Orquídeas se llevará a cabo este fin de semana en Yerba Buena

Más Noticias
Rige una alerta por tormentas con actividad eléctrica en siete provincias: ¿a qué hora se largará el agua?

Rige una alerta por tormentas con actividad eléctrica en siete provincias: ¿a qué hora se largará el agua?

Presupuesto nacional 2026: el 85% de las partidas para Tucumán se destinará a la cobertura social

Presupuesto nacional 2026: el 85% de las partidas para Tucumán se destinará a la cobertura social

Quedó terminado el penal de Benjamín Paz luego de tres años de obras

Quedó terminado el penal de Benjamín Paz luego de tres años de obras

Secuestran 44 kilos de cocaína en Tafí del Valle

Secuestran 44 kilos de cocaína en Tafí del Valle

¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?

¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?

Subió el dólar, ¿se abarató la Argentina?

Subió el dólar, ¿se abarató la Argentina?

Cederían tierras de Campo Norte para canchas de rugby y hockey

Cederían tierras de Campo Norte para canchas de rugby y hockey

La 22ª Exposición de Orquídeas se llevará a cabo este fin de semana en Yerba Buena

La 22ª Exposición de Orquídeas se llevará a cabo este fin de semana en Yerba Buena

Comentarios