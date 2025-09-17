Marina Romero comparte fotos con sus hijos tras anunciar su enfermedad: “Lo esencial estaba en esos momentos”

Marina Romero, pareja de Javier Tudela y madre de sus dos hijos, ha vuelto a conmover a sus seguidores en Instagram con una emotiva reflexión. Días después de revelar que atraviesa una enfermedad y agradecer públicamente el apoyo de su familia, la influencer ha compartido imágenes íntimas de su vida cotidiana, acompañadas de un mensaje en el que subraya la importancia de los pequeños gestos.
El agradecimiento a Javier Tudela en uno de sus momentos más difíciles
Hace apenas unas semanas, Marina dedicaba una carta abierta a Javier Tudela, reconociendo su entrega incondicional durante este complicado proceso. “Has movido cielo y tierra para que todo vaya lo más rápido posible. No sé cómo agradecerte todo lo que haces, cómo explicarte lo que siento al mirarte y saber que das el 100% de ti en cada momento”, escribió.
Fue entonces cuando se supo que la enfermedad que había afectado al entorno más íntimo de Makoke —madre de Javier— se trataba de la propia Marina, quien había pasado por la Clínica Universidad de Navarra. Aunque no ha revelado detalles, aseguró que todo está “controlado” y que su deseo es que pronto esta pesadilla quede atrás.
La reflexión de Marina Romero: “Lo simple nunca fue pequeño”
En su última publicación, la colaboradora de televisión mostró momentos familiares con sus hijos, una tarde de piscina y un rato de lectura. “Hay cosas que hacemos sin pensar, por inercia, como leer un libro bajo la sombra en una tarde tranquila, preparar tortitas una mañana cualquiera, escuchar la risa de tus hijos mientras juegan, o simplemente tumbarte a mirar las nubes pasar”, escribió.Romero concluyó con un mensaje inspirador:
“Ahí entiendes que lo simple nunca fue pequeño, lo esencial no estaba en lo extraordinario, sino en esos momentos sencillos que siempre estuvieron ahí, esperando a ser apreciados”.
El apoyo de Makoke y Anita Matamoros
Makoke no ha dudado en mostrar públicamente su cariño hacia la madre de sus nietos: “Os quiero a los 4 con toda mi alma. Qué bonitas palabras, Maris, gracias por darnos tanto amor. Estás siendo un ejemplo en todos los sentidos”.
Por su parte, Anita Matamoros, hermana de Javier, también ha querido enviar un mensaje a través de redes sociales: “Sois una familia tan sólida, tan bonita y tan valiente… os admiro y quiero muchísimo”.
Javier Tudela, firme junto a Marina
El hijo de Makoke compartió un escueto pero claro mensaje en sus historias de Instagram tras la carta de su pareja:
“Muchas gracias. Vamos con todo y a por todo”.
Además, celebró junto a Marina su “mesario 14”, mostrando la fortaleza de la pareja pese a la complicada situación que atraviesan.
Una familia unida ante la adversidad
Desde que se hizo pública la enfermedad de Marina Romero, tanto ella como Javier Tudela han transmitido fortaleza y esperanza. Su historia, marcada por el amor y el apoyo familiar, ha calado entre sus seguidores, que no han dejado de enviarles mensajes de ánimo.