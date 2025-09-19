Federación Universitaria: dura derrota del kirchnerismo en elecciones de la UNT

El proceso de renovación se inició a solicitud del Movimiento de Participación Estudiantil (MPE), agrupación kirchnerista, y contó con el acuerdo y convalidación de todas las agrupaciones que participan en la vida política estudiantil de la UNT. Al quedar en inferioridad numérica, las fuerzas agrupadas en el MPE abandonaron la asamblea, y se presentaron únicamente las Listas “Universidad Pública Siempre”, “Libertad y Cambio” y “JUP Primero”. El congreso finalmente consagró a Alejandro Tapia (de Franja Morada de la facultad de Ciencias Exactas y Tecnología) como presidente de la FUT.