Federación Universitaria: dura derrota del kirchnerismo en elecciones de la UNT
Hace 2 Hs

El sábado pasado el kirchnerismo universitario recibió una dura derrota en el congreso de renovación de autoridades de la Federación Universitaria de Tucumán (FUT), en el que se impuso la lista “Universidad Pública Siempre”. Esta lista está constituida por un frente amplio que integra a la Franja Morada y agrupaciones independientes de estudiantes de varias unidades académicas de la UNT.

El proceso de renovación se inició a solicitud del Movimiento de Participación Estudiantil (MPE), agrupación kirchnerista, y contó con el acuerdo y convalidación de todas las agrupaciones que participan en la vida política estudiantil de la UNT. Al quedar en inferioridad numérica, las fuerzas agrupadas en el MPE abandonaron la asamblea, y se presentaron únicamente las Listas “Universidad Pública Siempre”, “Libertad y Cambio” y “JUP Primero”. El congreso finalmente consagró a Alejandro Tapia (de Franja Morada de la facultad de Ciencias Exactas y Tecnología) como presidente de la FUT. 

Los resultados de la elección marcan un duro revés para el MPE, que quedó afuera de la estructura de conducción de la federación universitaria, además de confirmar su fractura con agrupaciones de la Juventud Peronista que sí participaron del congreso con las agrupaciones que conformaron la lista “JUP Primero”.

