El próximo lunes, a las 14, se transmitirá en vivo la primera edición de “Encuentros LA GACETA”

Por otra parte, el ciclo analizará la implementación de las hipotecas divisibles y su impacto en Tucumán, a cargo de Jorge Garber, presidente de la Cámara Tucumana de la Construcción. La oficialización de las hipotecas divisibles se produjo en julio de 2025, aunque aún no están en marcha. Esta normativa permite constituir hipotecas sobre proyectos inmobiliarios en construcción (en “pozo”) y subdividir el crédito hipotecario y la garantía entre las unidades funcionales o lotes, dinamizando el financiamiento de viviendas y protegiendo a los compradores.