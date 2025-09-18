Secciones
Jaldo convocó a acompañar al proyecto tucumano en las elecciones del 26 de octubre

El mandatario destacó la continuidad institucional y llamó a respaldar con el voto al frente Tucumán Primero en los próximos comicios.

Hace 12 Min

El gobernador Osvaldo Jaldo, vicepresidente del PJ Tucumán y candidato a Diputado por el espacio Tucumán Primero, encabezó un acto en la ciudad de La Cocha donde instó a la ciudadanía a participar activamente de las elecciones del 26 de octubre. En su discurso, el mandatario subrayó la importancia de la continuidad institucional y política en el municipio y en la provincia.

Jaldo estuvo acompañado por  por el vicegobernador, Miguel Acevedo; el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla; el ministro del Interior, Darío Monteros; los diputados Gladys Medina, Elia Fernández y Agustín Fernández; la intendente Gabriela Rodríguez; los legisladores Leopoldo Rodríguez, Nancy Bulacios, Alberto Olea, Carolina Vargas Aignasse, Sandra Figueroa, Marcelo Herrera y Walter Herrera; el intendente de Tafí del Valle, Francisco Caliva; concejales y comisionados comunales.

“Quiero recordarles que el año pasado, allá por el mes de noviembre, cuando La Cocha tenía que afrontar una situación institucional, lo que hoy estamos acá en el escenario, hemos venido a decirles a todos y a cada uno de ustedes que no teníamos duda que La Cocha había elegido la mejor candidata para gobernar el municipio de La Cocha, la querida Gaby. Eso es cumplir con la palabra empeñada”, expresó.

Jaldo valoró el trabajo de la intendenta Gabriela Rodríguez y destacó el rol del legislador Leopoldo Rodríguez en el acompañamiento legislativo. “Acá hay equipo. Por eso a la par de Gaby lo tenemos al compañero, amigo, hermano, Leo, este gran legislador provincial que nos ayuda a gobernar la provincia”, afirmó.

Durante su intervención, el gobernador rindió homenaje al exintendente Leopoldo “Puma” Rodríguez. “Con el permiso de todos, quiero que esta sea una obra más que le dediquemos al querido Puma Rodríguez que nos está mirando desde el cielo. Ese Puma, que seguramente con Susana nos está mirando orgullosa de su ciudad de La Cocha, orgullosa de Gaby, de Leo, de cada uno de los vecinos”, señaló.

En relación a los próximos comicios, Jaldo sostuvo: “El 26 de octubre no es un día cualquiera. El 26 de octubre tenemos que elegir cómo seguimos. El 26 de octubre es gracias a que tenemos democracia, porque hay democracia, y muchos argentinos y argentinas dieron la vida para que tengamos este sistema de gobierno. Gracias a eso, el pueblo puede opinar y decidir”.

Asimismo, cuestionó la gestión nacional y pidió fortalecer el proyecto tucumano: “Yo pregunto, ¿no vamos a quedar el 26 con los brazos cruzados mientras vemos un gobierno nacional que no encuentra el camino para solucionar el problema de los argentinos, tucumanos y los que viven en este querido departamento de La Cocha? No vecinos y vecinas, no nos quedemos con los brazos cruzados esperando que la Nación encuentre la huella, Tucumán ya encontró el camino, La Cocha encontró el camino”.

Finalmente, convocó a la comunidad a respaldar al frente oficialista. “El 26 hay que ganar las elecciones, hay que poner Tucumán Primero. Queremos un Estado presente, queremos un Estado en salud, educación, seguridad, un Estado que tenga que ver con ayudar al que menos tiene y más necesita. El día 26, cuando salgan el domingo de su casa, miren a los ojos a nuestros abuelos, a los hijos, a los nietos, y se tienen que preguntar qué presente y qué futuro queremos para ellos”, concluyó.

