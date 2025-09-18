Jaldo convocó a acompañar al proyecto tucumano en las elecciones del 26 de octubre

Finalmente, convocó a la comunidad a respaldar al frente oficialista. “El 26 hay que ganar las elecciones, hay que poner Tucumán Primero. Queremos un Estado presente, queremos un Estado en salud, educación, seguridad, un Estado que tenga que ver con ayudar al que menos tiene y más necesita. El día 26, cuando salgan el domingo de su casa, miren a los ojos a nuestros abuelos, a los hijos, a los nietos, y se tienen que preguntar qué presente y qué futuro queremos para ellos”, concluyó.