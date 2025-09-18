¿Qué santos se recuerdan este 19 de septiembre?

La Iglesia católica celebra este viernes la memoria de San Jenaro (también conocido como San Gennaro), obispo de Benevento y mártir, uno de los santos más venerados en Italia y en el mundo.
San Jenaro, el santo de la sangre que se licúa
San Jenaro fue obispo de Benevento en el siglo III y murió mártir durante la persecución del emperador Diocleciano en Nápoles, hacia el año 305. Según la tradición, fue decapitado junto a sus compañeros diáconos y fieles.
Su figura es célebre por el “milagro de la licuefacción de su sangre”, reliquia custodiada en la Catedral de Nápoles. Tres veces al año, miles de fieles se congregan para presenciar cómo la sangre seca del santo se licúa en una ceremonia que ha despertado devoción y también debate científico.
Otros santos que se recuerdan el 19 de septiembre
Además de San Jenaro, el calendario litúrgico recuerda a:
San Alonso de Orozco, sacerdote agustino español del siglo XVI, predicador y escritor espiritual.
San Mariano de Bourges, obispo francés del siglo VI.
Santa Pomposa de Córdoba, virgen y mártir hispana del siglo IX.
Devoción y cultura
En ciudades de Italia, España y América Latina, especialmente en comunidades de inmigrantes napolitanos, San Jenaro es honrado con procesiones, misas y festividades populares. Su figura se ha convertido no solo en un referente religioso, sino también en un símbolo cultural de identidad y resistencia.