Santoral del 18 de septiembre: qué santos se celebran hoy según la Iglesia católica

El santoral católico del 18 de septiembre tiene como figura central a San José de Cupertino, conocido como el “santo volador” por los éxtasis místicos que lo elevaban del suelo durante la oración. Es patrono de los estudiantes, aviadores y personas con dificultades en los estudios, por lo que muchos fieles lo invocan al momento de rendir exámenes.
Además de San José de Cupertino, hoy también se recuerda a:
San Océano, mártir del siglo III.
San Ferreol de Limoges, obispo y misionero en la actual Francia.
San Ricardo Gwyn, laico y mártir galés.
Beato Francisco de Posadas, sacerdote dominico.San José de Cupertino, patrono de los estudiantes
Nacido en 1603 en Italia, San José de Cupertino tuvo una vida marcada por la pobreza y las dificultades para aprender. A pesar de ello, ingresó a la Orden de los Frailes Menores Conventuales. Durante su vida se hizo conocido por los fenómenos místicos, como levitaciones y visiones, que lo convirtieron en una de las figuras más singulares de la espiritualidad católica.
Fue canonizado en 1767 por el papa Clemente XIII y hasta la actualidad es uno de los santos más invocados por los jóvenes que enfrentan exámenes y estudios exigentes.
Oración a San José de Cupertino para los exámenes
Una de las oraciones más difundidas es la que los estudiantes rezan antes de rendir:
“San José de Cupertino, que tuviste grandes dificultades para aprender, intercede por mí en este examen. Haz que pueda responder con claridad y seguridad, y que el esfuerzo de mi estudio dé fruto. Amén.”
Por qué la Iglesia celebra el santoral cada día
El santoral católico es la conmemoración diaria de santos, beatos y mártires que la Iglesia recuerda como ejemplo de vida cristiana. Cada jornada, los fieles encuentran en estas figuras un modelo de fe y esperanza.