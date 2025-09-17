Santoral del 18 de septiembre: qué santos se celebran hoy según la Iglesia católica

Nacido en 1603 en Italia, San José de Cupertino tuvo una vida marcada por la pobreza y las dificultades para aprender. A pesar de ello, ingresó a la Orden de los Frailes Menores Conventuales. Durante su vida se hizo conocido por los fenómenos místicos, como levitaciones y visiones, que lo convirtieron en una de las figuras más singulares de la espiritualidad católica.