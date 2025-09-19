Secciones
Opinión›› PANORAMA TUCUMANO

Una fecha, la paella que no es y 10.000 años de historia dentro de un grano

Hay un alimento que nos acompaña desde el fondo del tiempo y, de algún modo, nos vincula con nuestros orígenes. De actor de reparto a protagonista en unos pocos pasos.

Una fecha, la paella que no es y 10.000 años de historia dentro de un grano
José Nazaro
Por José Nazaro Hace 9 Hs

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas EspañaTucumánValenciaBrasilItaliaSanta FeChacoFormosa
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Un camionero español sufre un infarto en Alemania, la empresa lo obliga a seguir conduciendo 600 km: qué dijo la Justicia

Un camionero español sufre un infarto en Alemania, la empresa lo obliga a seguir conduciendo 600 km: qué dijo la Justicia

España: Borja González, ganador de Supervivientes 2025, desvela cuánto dinero se quedó Hacienda de su premio

España: Borja González, ganador de Supervivientes 2025, desvela cuánto dinero se quedó Hacienda de su premio

Sexualmente hablando: ¡Viva el amor!

Sexualmente hablando: ¡Viva el amor!

Rumbo al Congreso Internacional de Psicología: Estrategias para actuar ante la violencia y el desamparo

Rumbo al Congreso Internacional de Psicología: Estrategias para actuar ante la violencia y el desamparo

Clavar la taba

Clavar la taba

Lo más popular
Federación Universitaria: dura derrota del kirchnerismo en elecciones de la UNT
1

Federación Universitaria: dura derrota del kirchnerismo en elecciones de la UNT

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias
2

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias

Legislatura: la nueva ley de salud mental salió con apoyo unánime
3

Legislatura: la nueva ley de salud mental salió con apoyo unánime

Hubo reproches en la Legislatura por la “invasión de DNU” de parte del Poder Ejecutivo
4

Hubo reproches en la Legislatura por la “invasión de DNU” de parte del Poder Ejecutivo

Fundación del Tucumán: cuatro décadas siendo el motor de empresas del norte argentino
5

Fundación del Tucumán: cuatro décadas siendo el motor de empresas del norte argentino

Recuerdos fotográficos: 1913. ¿En qué lugar se peleó la batalla de Tucumán?
6

Recuerdos fotográficos: 1913. ¿En qué lugar se peleó la batalla de Tucumán?

Más Noticias
Fundación del Tucumán: cuatro décadas siendo el motor de empresas del norte argentino

Fundación del Tucumán: cuatro décadas siendo el motor de empresas del norte argentino

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias

Legislatura: la nueva ley de salud mental salió con apoyo unánime

Legislatura: la nueva ley de salud mental salió con apoyo unánime

Hubo reproches en la Legislatura por la “invasión de DNU” de parte del Poder Ejecutivo

Hubo reproches en la Legislatura por la “invasión de DNU” de parte del Poder Ejecutivo

Federación Universitaria: dura derrota del kirchnerismo en elecciones de la UNT

Federación Universitaria: dura derrota del kirchnerismo en elecciones de la UNT

Recuerdos fotográficos: 1913. ¿En qué lugar se peleó la batalla de Tucumán?

Recuerdos fotográficos: 1913. ¿En qué lugar se peleó la batalla de Tucumán?

Comentarios