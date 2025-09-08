Secciones
Pinos Genil, el pueblo mágico de Andalucía donde el arroz caldoso es el gran protagonista

A orillas del río Genil y a pocos minutos de Granada, este encantador municipio combina naturaleza, tradición e irresistibles propuestas gastronómicas que lo convierten en un destino ideal para una escapada de fin de semana.

Hace 45 Min

A muy poca distancia de la capital granadina y en la ruta hacia Sierra Nevada se encuentra Pinos Genil, un rincón con alma andaluza que se ha ganado un lugar privilegiado entre los destinos más recomendados de la provincia. Con su arquitectura tradicional, su entorno natural y una gastronomía de prestigio, este pueblo se ha convertido en un auténtico paraíso para quienes disfrutan del buen comer.

Un entorno pintoresco con historia

El municipio está atravesado por el río Genil, que divide su casco urbano en dos y regala un paisaje de postal enmarcado por montañas y puentes. Sus orígenes se remontan a la época árabe, y más tarde, su papel como enclave del antiguo tranvía Granada-Sierra Nevada marcó un capítulo esencial en su historia. Hoy, pasear por sus calles permite descubrir tesoros como la Iglesia de Santa María Magdalena, de estilo mudéjar, o el olmo centenario que da sombra a la plaza principal.

El arroz caldoso, la joya gastronómica

Aunque su belleza invita a recorrerlo sin prisa, la gran atracción de Pinos Genil está en sus cocinas. El arroz caldoso, elaborado con recetas tradicionales transmitidas de generación en generación, es el plato estrella que atrae a visitantes de toda la provincia.

Restaurantes como Los Cazadores, Casa Guillermo o La Taberna de Sergio han hecho de esta receta su seña de identidad, aunque en sus cartas también brillan especialidades como el choto, las costillas adobadas o las croquetas caseras. Por su parte, locales como el Asador La Compuerta o La Posada del Genil apuestan por carnes a la brasa, pescados al horno y postres artesanales, siempre con el murmullo del río como telón de fondo.

Cultura y tradición

El recorrido no estaría completo sin visitar el Centro de Interpretación Tranvía de la Sierra, situado en la antigua estación de tren que conectaba Granada con Sierra Nevada. Este espacio permite conocer la historia de un transporte fundamental para el desarrollo de la zona y su estrecho vínculo con Pinos Genil.

Un destino perfecto para escapadas

Con su ubicación privilegiada, su entorno natural y una oferta gastronómica inigualable, Pinos Genil se confirma como uno de los pueblos más mágicos de Andalucía. Un destino que combina tradición, historia y placer culinario, ideal para disfrutar en una escapada de fin de semana.

