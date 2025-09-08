Pinos Genil, el pueblo mágico de Andalucía donde el arroz caldoso es el gran protagonista

Restaurantes como Los Cazadores, Casa Guillermo o La Taberna de Sergio han hecho de esta receta su seña de identidad, aunque en sus cartas también brillan especialidades como el choto, las costillas adobadas o las croquetas caseras. Por su parte, locales como el Asador La Compuerta o La Posada del Genil apuestan por carnes a la brasa, pescados al horno y postres artesanales, siempre con el murmullo del río como telón de fondo.