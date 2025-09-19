Baja el desempleo en Tucumán y se demanda más trabajo

La desocupación bajó del 7,3% al 4,5% al comparar el segundo trimestre de este año respecto de igual período de 2024 en el Gran Tucumán-Tafí Viejo. El nivel de empleo, en tanto, también registró una mejora interanual ubicándose en un 45,2% de la población. Así, en el último año pasó de los 395.000 puestos a los 419.000. En estas estadísticas, difundidas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) hay otra realidad que explica este comportamiento: crece el cuentapropismo y los emprendimientos personales. Más aún, las personas que declararon una ocupación salen con más fuerza a buscar otro empleo para mejorar sus ingresos y tratar de llegar a fines de mes con su economía relativamente ordenada. Los datos oficiales sostienen que casi tres de cada 10 ocupados del principal aglomerado urbano salieron a buscar otro empleo. En efecto, el 28,8% de ellos son demandantes de otro trabajo. En este sentido, el Gran Tucumán se ubica como el segundo conglomerado urbano con ese problema socioeconómico, apenas por detrás del Gran Córdoba, que registró una tasa del 29,3% durante el segundo trimestre.