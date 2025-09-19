Baja el desempleo en Tucumán y se demanda más trabajo

La desocupación bajó del 7,3% al 4,5% al comparar el segundo trimestre de este año respecto de igual período de 2024 en el Gran Tucumán-Tafí Viejo. El nivel de empleo, en tanto, también registró una mejora interanual ubicándose en un 45,2% de la población. Así, en el último año pasó de los 395.000 puestos a los 419.000. En estas estadísticas, difundidas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) hay otra realidad que explica este comportamiento: crece el cuentapropismo y los emprendimientos personales. Más aún, las personas que declararon una ocupación salen con más fuerza a buscar otro empleo para mejorar sus ingresos y tratar de llegar a fines de mes con su economía relativamente ordenada. Los datos oficiales sostienen que casi tres de cada 10 ocupados del principal aglomerado urbano salieron a buscar otro empleo. En efecto, el 28,8% de ellos son demandantes de otro trabajo. En este sentido, el Gran Tucumán se ubica como el segundo conglomerado urbano con ese problema socioeconómico, apenas por detrás del Gran Córdoba, que registró una tasa del 29,3% durante el segundo trimestre.
En números absolutos, los ocupados demandantes de empleo que residen en la provincia llegan a los 127.000 casos, una cifra equivalente al total de empleados públicos que declara el Poder Ejecutivo tucumano.
En la comparación interanual, y siempre teniendo en cuenta las estadísticas oficiales, en el principal aglomerado urbano de la provincia hay 20.000 desempleados, cerca de 11.000 casos menos que en el período abril-junio del año anterior. La mejora de los indicadores laborales está relacionada con un tramo del año en el que mejora la actividad productiva, por efecto de las zafras azucarera y citrícola, principales tomadoras de mano de obra.
A nivel nacional, el desempleo fue del 7,6% en el segundo trimestre, de acuerdo con los datos del Indec. A partir de las cifras se proyecta que 1,7 millones de personas sufrieron la falta de trabajo durante ese período. El dato que publicó el organismo que dirige el economista Marco Lavagna releva el mercado de trabajo en un grupo de 31 aglomerados urbanos. Para alcanzar ese cálculo, se tienen en cuenta la estimación de la población y el porcentaje de los desocupados dentro de la población económicamente activa.
Sin cambios
La cifra representa una baja de 0,3 punto en relación con los datos del primer trimestre, que fue de 7,9%. El dato muestra que se mantuvo sin cambios en la comparación interanual.
El informe oficial muestra otras conclusiones respecto del comportamiento del mercado de trabajo argentino:
-En la población de personas de 14 años en adelante, la desocupación fue de 8,5% para las mujeres y de 6,8% para los varones. En tanto, las zonas que mostraron mayores cifras de desempleo fueron el Gran Buenos Aires y la región Pampeana, con 8,7% y 7,4% respectivamente. Al mismo tiempo, el informe destacó que los lugares con menor desocupación fueron la Patagonia y el Noroeste, con 4,7%.
-El nivel educativo del 71,3% de las personas desocupadas llega hasta el secundario completo, mientras que un 28,7%, presenta nivel superior y universitario, completo o incompleto, indica el reporte del Indec.