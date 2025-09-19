Secciones
Tucumán celebró el Primer Congreso de Alfabetización

El encuentro reunió a educadores para debatir desafíos de la enseñanza de la lengua escrita.

Hace 4 Hs

Con la participación de 15.000 docentes, concluyó ayer el Primer Congreso Provincial de Alfabetización en Tucumán. Bajo el lema “Hacia nuevas oportunidades y desafíos educativos”, el Ministerio de Educación organizó el encuentro con el propósito de generar un ámbito de formación, debate e intercambio de experiencias entre docentes, investigadores y referentes del ámbito educativo. El objetivo central fue reafirmar el compromiso provincial con la enseñanza de la lectura y la escritura como herramientas fundamentales para el desarrollo académico y social de los estudiantes.

Durante las tres jornadas, se compartieron reflexiones, se presentaron investigaciones y se expusieron experiencias de trabajo en distintos niveles y modalidades del sistema educativo.

Diversidad de enfoques

Entre las temáticas abordadas se destacó la alfabetización temprana en el nivel inicial, con especial atención a las experiencias que se aplican en la provincia a través del Programa de Alfabetización Temprana. También se analizaron los aportes de los enfoques equilibrados, de la psicología cognitiva y de las neurociencias para la enseñanza de la lectura, la escritura y la comprensión.

Una fundación recibió apoyo para su proyecto de alfabetización

Una fundación recibió apoyo para su proyecto de alfabetización

Uno de los interrogantes que guió las presentaciones fue: “¿qué significa realmente comprender un texto?”. Desde esa pregunta se planteó la necesidad de pensar la comprensión como un proceso complejo que requiere estrategias, acompañamiento y mediaciones adecuadas.

El congreso incluyó una mirada transversal sobre la educación inclusiva. Especialistas en Educación Especial resaltaron la importancia de asegurar aprendizajes en aulas diversas. Asimismo, se abordó la alfabetización de jóvenes y adultos, con foco en la complejidad que implica la apropiación del sistema de escritura en estas etapas de la vida.

La presencia de la Inteligencia Artificial en la vida cotidiana también ocupó un lugar destacado. Se analizó cómo esta tecnología transforma las prácticas de lectura y escritura y de qué manera puede convertirse en una herramienta para potenciar los procesos de enseñanza.

Literatura y rol docente

La literatura, en particular la infantil y juvenil argentina, tuvo un espacio especial. Se reflexionó sobre el derecho de niños y niñas a apropiarse de los bienes culturales y sobre el papel central de los mediadores en la construcción de las trayectorias lectoras.

En el cierre, las exposiciones invitaron a pensar el rol docente. Se discutieron estrategias para que todos los estudiantes, sin importar edad o contexto, logren aprender. Las preguntas giraron en torno a cómo generar interrogantes que despierten la curiosidad, cómo organizar los tiempos y optimizar los espacios, y cómo transformar las evaluaciones en oportunidades de aprendizaje.

"Tenemos un compromiso con el plan de alfabetización", dijo la ministra Montaldo

Tenemos un compromiso con el plan de alfabetización, dijo la ministra Montaldo

El balance de los organizadores destacó la importancia del congreso como punto de encuentro para fortalecer la tarea de los educadores. “Este congreso fue una invitación a reflexionar sobre nuestro trabajo, a fortalecernos como educadores, a seguir aprendiendo entre colegas y a renovar el compromiso con una alfabetización que incluya a todos y a cada uno de los estudiantes”, señalaron.

