Tucumán celebró el Primer Congreso de Alfabetización

Con la participación de 15.000 docentes, concluyó ayer el Primer Congreso Provincial de Alfabetización en Tucumán. Bajo el lema “Hacia nuevas oportunidades y desafíos educativos”, el Ministerio de Educación organizó el encuentro con el propósito de generar un ámbito de formación, debate e intercambio de experiencias entre docentes, investigadores y referentes del ámbito educativo. El objetivo central fue reafirmar el compromiso provincial con la enseñanza de la lectura y la escritura como herramientas fundamentales para el desarrollo académico y social de los estudiantes.