Secciones
Suscribite
Ingresar
Espectáculos
DANZA
Danza: una “Fe” sin esperanzas, que vive en la fuerza del presente
La Compañía de Danza Contemporánea estrena en la sala Caviglia una coreografía original de Elia Mrak, dirigida por Martín Piliponsky.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
Por
Fabio Ladetto
Hace 5 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Estados Unidos de América
Tucumán
sala Orestes Caviglia
Septiembre Musical
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Teatro: “La dama pálida” recorrerá el Museo Casa Padilla
Lo más popular
Los Puesteros: de “Palabras del alma” a cumplir sus “25 años”
La película “Belén” lleva a las pantallas una causa real de Tucumán
Homenaje a la enseñanza: el festejo del Colegio Sagrado Corazón
La ciencia en crisis: proyectos de investigación paralizados y profesionales obligados a emigrar
Efemérides del jueves 18 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?
Recuerdos fotográficos: 1991. Vuelven los peces, los patos y los botes al lago San Miguel
Más Noticias
Efemérides del viernes 19 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?
Reino Unido recibe a Donald Trump en visita de Estado
Europa propone más impuestos y sanciones a Israel
¿Cómo afectará a Gaza la ofensiva israelí?
La polémica por la cara de Celeste Cid y el derecho a envejecer
Recuerdos fotográficos: 1991. Vuelven los peces, los patos y los botes al lago San Miguel
La ciencia en crisis: proyectos de investigación paralizados y profesionales obligados a emigrar
Efemérides del jueves 18 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?
Comentarios
Navegá sin límites por $34 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más