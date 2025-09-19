Secciones
EspectáculosDANZA

Danza: una “Fe” sin esperanzas, que vive en la fuerza del presente

La Compañía de Danza Contemporánea estrena en la sala Caviglia una coreografía original de Elia Mrak, dirigida por Martín Piliponsky.

Danza: una “Fe” sin esperanzas, que vive en la fuerza del presente
Fabio Ladetto
Por Fabio Ladetto Hace 5 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Estados Unidos de AméricaTucumánsala Orestes CavigliaSeptiembre Musical
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Teatro: “La dama pálida” recorrerá el Museo Casa Padilla

Teatro: “La dama pálida” recorrerá el Museo Casa Padilla

Lo más popular
Los Puesteros: de “Palabras del alma” a cumplir sus “25 años”
1

Los Puesteros: de “Palabras del alma” a cumplir sus “25 años”

La película “Belén” lleva a las pantallas una causa real de Tucumán
2

La película “Belén” lleva a las pantallas una causa real de Tucumán

Homenaje a la enseñanza: el festejo del Colegio Sagrado Corazón
3

Homenaje a la enseñanza: el festejo del Colegio Sagrado Corazón

La ciencia en crisis: proyectos de investigación paralizados y profesionales obligados a emigrar
4

La ciencia en crisis: proyectos de investigación paralizados y profesionales obligados a emigrar

Efemérides del jueves 18 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?
5

Efemérides del jueves 18 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Recuerdos fotográficos: 1991. Vuelven los peces, los patos y los botes al lago San Miguel
6

Recuerdos fotográficos: 1991. Vuelven los peces, los patos y los botes al lago San Miguel

Más Noticias
Efemérides del viernes 19 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del viernes 19 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Reino Unido recibe a Donald Trump en visita de Estado

Reino Unido recibe a Donald Trump en visita de Estado

Europa propone más impuestos y sanciones a Israel

Europa propone más impuestos y sanciones a Israel

¿Cómo afectará a Gaza la ofensiva israelí?

¿Cómo afectará a Gaza la ofensiva israelí?

La polémica por la cara de Celeste Cid y el derecho a envejecer

La polémica por la cara de Celeste Cid y el derecho a envejecer

Recuerdos fotográficos: 1991. Vuelven los peces, los patos y los botes al lago San Miguel

Recuerdos fotográficos: 1991. Vuelven los peces, los patos y los botes al lago San Miguel

La ciencia en crisis: proyectos de investigación paralizados y profesionales obligados a emigrar

La ciencia en crisis: proyectos de investigación paralizados y profesionales obligados a emigrar

Efemérides del jueves 18 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del jueves 18 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Comentarios