Broadway y Hollywood en el Concierto Pop de Primavera

La Orquesta Sinfónica de la UNT celebra el cambio de estación con un paso por los musicales que hicieron historia en el teatro y el cine.

EN ESCENA. La Orquesta Sinfónica de la UNT interpreta los grandes clásicos del pop en el teatro Alberdi.
Hace 5 Hs

En su decimoséptima edición, el Concierto Pop de Primavera de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) confirma su lugar como un clásico de la agenda cultural local. Las funciones comenzaron el viernes 12 y el sábado 13 de septiembre y culminarán hoy y mañana, desde las 21.30, en el teatro Alberdi, ubicado en Crisóstomo Álvarez 889. Las entradas generales están numeradas y tienen un valor de $10.000 en la boletería del teatro o a través de la página web de Mi Entrada Digital. Los socios de Club LA GACETA cuentan con una promoción 2x1.

Broadway y Hollywood

Este año, la propuesta recorre los grandes hitos del teatro musical con el espectáculo “Los grandes musicales de Broadway y Hollywood”. El programa reúne piezas de “Un americano en París”, “Cantando bajo la lluvia”, “El mago de Oz”, “Cats”, “El fantasma de la ópera” y “La novicia rebelde”, entre otros.

Participan los cantantes Carolina Terraf, Ashley Mattheus, Leandro Ávila y Ariel Corroto, junto con los coros Vox Animae, EXUN, Colegio de Graduados en Ciencias Económicas y el Coro Municipal de Niños. La dirección de los coros está a cargo de Emiliano Flores, Augusto Agudo, Celeste Coronel y Mariana Stambole, respectivamente. La realización de los videos multimedia corresponde a Eliana Mansilla y la dirección general al maestro Roberto Buffo.

En su edición anterior, el evento se realizó bajo el título “Películas ganadoras del Oscar” y presentó un repertorio de temas icónicos del cine, que incluyeron escenas en pantalla gigante, y contó con la participación del pianista francés Nima Sarkechik, además de los solistas locales.

Los clásicos

Corroto, uno de los solistas, expresó que cantar piezas tan representativas implica un gran desafío. “Es muy comprometedor cantar esas piezas tan emblemáticas con la presión de que son grandes musicales. Es un orgullo”, afirmó. En esta edición interpretará canciones de “El fantasma de la ópera”, “New York, New York” de “La novicia rebelde” y una pieza de “Mi bella dama”.

Concierto Pop de Primavera: estreno de la Orquesta Sinfónica de la UNT

Concierto Pop de Primavera: estreno de la Orquesta Sinfónica de la UNT

“De ‘Mi bella dama’, me toca interpretar una canción de un hombre que empieza bien y termina cantando medio borracho. A pesar de ser una versión sinfónica, no es actoral. Pero el maestro Buffo me pidió que interpretara de esa forma el final. Se ve muy gracioso”, contó el cantante.

El cantante remarcó, además, que disfruta especialmente las obras de “El fantasma de la ópera” porque incluyen una interacción directa con los asistentes. “Estas canciones tienen un poco de escena e intervención en la platea para que el público sienta que está en el escenario”, señaló. En ese segmento comparte escena con Leandro Ávila y cierra con un dúo junto a Carolina Terraf.

Inicios del Concierto Pop

El artista recordó que el Concierto Pop de Primavera nació para recaudar fondos destinados a la compra de timbales para la orquesta. “Fueron, inicialmente, tres funciones y había gente que quedaba afuera del teatro, entonces se agregó una cuarta función en la que ocurrió exactamente lo mismo y se tuvo que sumar una función más. Ese fue el detonante para que el Concierto Pop se convierta en un clásico de primavera y todo el año cambie el repertorio. No es común escuchar músicas de películas tocadas en vivo”, dijo.

Una década de pop

Con una década de presencia en el ciclo, Corroto valoró el recorrido. “Es mi décimo año participando del concierto y han pasado muchas canciones y cantantes a través de este tiempo. Es muy placentero haber formado parte de 10 de las 17 ediciones, es todo un logro y es gratificante, me siento muy feliz”, expresó.

OBRAS. EL repertorio será de "Cats", "La novicia rebelde", entre otras.

Entre las piezas que ha interpretado en temporadas anteriores, mencionó “She”, de la película “Un lugar llamado Notting Hill”, “What A Wonderful World” de Louis Armstrong y “El oboe de Gabriel”, del reconocido compositor, Ennio Morricone para el filme “La misión”. Esta última, recordó, fue compuesta como obra instrumental antes de que se le añadiera letra.

El Concierto Pop de Primavera se consolida como una cita imperdible para el público tucumano, con una propuesta que une la fuerza de la orquesta sinfónica y los clásicos del teatro y del cine en una experiencia única.

Las entradas, con promoción 2x1 para socios del Club LA GACETA, están disponibles en la boletería del teatro Alberdi, de miércoles a sábado de 10 a 13 y de 18 a 21, y también en línea a través de la plataforma Mi Entrada Digital: (https://teatroalberdi.entradanet.com).

