Broadway y Hollywood en el Concierto Pop de Primavera

En su decimoséptima edición, el Concierto Pop de Primavera de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) confirma su lugar como un clásico de la agenda cultural local. Las funciones comenzaron el viernes 12 y el sábado 13 de septiembre y culminarán hoy y mañana, desde las 21.30, en el teatro Alberdi, ubicado en Crisóstomo Álvarez 889. Las entradas generales están numeradas y tienen un valor de $10.000 en la boletería del teatro o a través de la página web de Mi Entrada Digital. Los socios de Club LA GACETA cuentan con una promoción 2x1.