Concierto Pop de Primavera: estreno de la Orquesta Sinfónica de la UNT

“Los grandes musicales de Broadway y Hollywood” es la propuesta que este año llevará a escena la Orquesta Sinfónica de la UNT en la 17ª edición del Concierto Pop de Primavera, un clásico de la cartelera cultural tucumana que se estrenará hoy a las 21.30 en el Teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy).
El público podrá disfrutar de piezas inolvidables de producciones como “Un americano en París”, “Cantando bajo la lluvia”, “El mago de Oz”, “Cats”, “El fantasma de la ópera” y “La novicia rebelde”, entre otras obras emblemáticas, con dirección general de Roberto Buffo y proyecciones audiovisuales de Eliana Mansilla.
El espectáculo contará con la participación de las voces de los solistas Carolina Terraf, Ashley Mattheus, Leandro Ávila y Ariel Corroto, junto a la intervención de los coros Vox Animae, EXUN, del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas y el Coro Municipal de Niños, con dirección de Emiliano Flores, Augusto Agudo, Celeste Coronel y Mariana Stambole, respectivamente. Los socios de Club LA GACETA tienen la promoción especial de 2x1 en entradas.