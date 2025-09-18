Secciones
Política

Milei desplazó a “Lule” Menem y le da mayor lugar a Santiago Caputo en la estrategia electoral

El Presidente reunió a los candidatos nacionales en la Quinta de Olivos para fortalecer la campaña y transmitió los principales lineamientos para encarar el camino final hacia octubre.

Milei desplazó a “Lule” Menem y le da mayor lugar a Santiago Caputo en la estrategia electoral
Hace 11 Min

Javier Milei desplazó a Eduardo “Lule” Menem de la coordinación nacional de La Libertad Avanza con las provincias y designó a Pilar Ramírez, legisladora de CABA.

La decisión se tomó durante la reunión de jefes de campaña que se desarrolló este jueves, en la Quinta de Olivos. Allí estuvieron los 24 dirigentes de cada provincia, entre los que figuraba la legisladora porteña y Santiago Caputo, el asesor presidencial.

De esta manera, Eduardo “Lule” Menem dejó de ser el principal interlocutor entre el Gobierno y los armadores del interior. Su paso al costado se da tras la derrota de LLA en las elecciones de Buenos Aires y luego de las fuertes críticas que recibió por parte de la agrupación de Las Fuerzas del Cielo, que lidera Caputo.

Quién es Pilar Ramírez

La nueva coordinadora nacional es una de las personas que más confianza tiene con Karina Milei, la hermana del jefe de Estado y presidenta de La Libertad Avanza a nivel nacional.

Es usual que la legisladora visite la Casa Rosada, y mantenga reuniones con los equipos de la secretaria General de la Presidencia y con los de Caputo.

Es decir, Ramírez logró sobrepasar la interna que divide a estos dos sectores del Gobierno y mantener la confianza que la cúpula del Ejecutivo tiene sobre ella.

Con este nuevo rol, la idea es que ella -que hasta ahora solo se había desempeñado en cuestiones vinculadas con CABA- se encargue de mantener el diálogo fluido con los jefes provinciales libertarios.

Hiperactividad en la Quinta de Olivos

La reunión que concluyó con un nuevo cambio de funciones no fue lo único que ocurrió en Olivos. Más temprano, Javier Milei recibió a los candidatos nacionales de LLA para definir los lineamientos de campaña y fortalecer el discurso para las elecciones de octubre.

Según informó TN, el Presidente dio una clase sobre la gestión del Ejecutivo, las medidas económicas, sociales, de seguridad y de política exterior.

De esta manera, buscó dejar en claro el camino que tomará la campaña a partir de ahora. Además, también quiere evitar cualquier mínimo error que pueda dejar a su partido nuevamente por abajo de Fuerza Patria, como ocurrió el 7 de septiembre.


Temas Javier MileiSantiago CaputoEduardo “Lule” Menem
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cambios en la Andis tras el escándalo: designaron a Gianfranco Scigliano como subdirector ejecutivo

Cambios en la Andis tras el escándalo: designaron a Gianfranco Scigliano como subdirector ejecutivo

Cano: “Karina Milei llega a Tucumán a festejar un veto que ataca a la educación pública”

Cano: “Karina Milei llega a Tucumán a festejar un veto que ataca a la educación pública”

Osvaldo Jaldo habló sobre el aislamiento de Javier Milei: Hoy, el Presidente está solo

Osvaldo Jaldo habló sobre el "aislamiento" de Javier Milei: "Hoy, el Presidente está solo"

Tensión en el PRO: fuertes cruces en Diputados por los vetos de Milei y denuncia de Fernando Iglesias

Tensión en el PRO: fuertes cruces en Diputados por los vetos de Milei y denuncia de Fernando Iglesias

Lisandro Catalán inició negociaciones con gobernadores en medio de las tensiones por los fondos federales

Lisandro Catalán inició negociaciones con gobernadores en medio de las tensiones por los fondos federales

Lo más popular
Hallan sin vida a un acusado de abusar de su nieta
1

Hallan sin vida a un acusado de abusar de su nieta

Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”
2

Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”

El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei
3

El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei

Tensión financiera: los bonos caen, el riesgo país supera los 1.400 puntos y el dólar opera en precios récord
4

Tensión financiera: los bonos caen, el riesgo país supera los 1.400 puntos y el dólar opera en precios récord

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista
5

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista

Justicia provincial: juraron siete magistrados y se estudia cubrir más vacantes
6

Justicia provincial: juraron siete magistrados y se estudia cubrir más vacantes

Más Noticias
Presunto tráfico de influencias en la Cámara Federal de Apelaciones: No pudieron aportar ni una prueba

Presunto tráfico de influencias en la Cámara Federal de Apelaciones: "No pudieron aportar ni una prueba"

El Senado rechazó el veto de Milei a la Ley de ATN y la oposición celebró una dura derrota para el Gobierno

El Senado rechazó el veto de Milei a la Ley de ATN y la oposición celebró una dura derrota para el Gobierno

La oposición alerta por la cesión de nuevas tierras de Campo Norte: “Se siguen perdiendo espacios públicos que deberían ser para todos”

La oposición alerta por la cesión de nuevas tierras de Campo Norte: “Se siguen perdiendo espacios públicos que deberían ser para todos”

Adela Seguí: “Los jueces no pueden estar alejados de la realidad social”

Adela Seguí: “Los jueces no pueden estar alejados de la realidad social”

El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei

El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: Estoy saliendo de un susto grande

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: "Estoy saliendo de un susto grande"

Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”

Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”

El veto de Milei sobre los ATN sería rechazado hoy en el Senado

El veto de Milei sobre los ATN sería rechazado hoy en el Senado

Comentarios