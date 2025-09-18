El BCRA vendió U$S379 millones para frenar al oficial, pero los dólares financieros superaron los $1.500

Para los analistas, la intervención oficial busca contener el dólar hasta las elecciones legislativas del 26 de octubre, pero el esquema luce cada vez más frágil. Desde Max Capital advirtieron que, si la dinámica actual se sostiene, las ventas podrían superar los u$s200 millones diarios, lo que llevaría a un drenaje de entre u$s3.000 y u$s5.000 millones de reservas en el corto plazo.