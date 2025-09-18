Argentina alcanzó un riesgo país de 1.400 puntos básicos: ¿qué implica eso?

En la rueda de este jueves, los bonos en dólares cayeron a precios cercanos a los U$S50, niveles similares a los de septiembre de 2020. Como las tasas de retorno se mueven de manera inversa a los precios, hoy alcanzan un promedio del 18% anual en dólares, con picos de 22% en los Globales 2029 y 21% en los Globales 2030. Para los fondos de inversión, estas cotizaciones ya contemplan la posibilidad de un default soberano en los próximos años, especialmente ante la hipótesis de un triunfo opositor en las presidenciales de 2027.