Argentina alcanzó un riesgo país de 1.400 puntos básicos: ¿qué implica eso?

El riesgo país argentino volvió a ser noticia en las últimas jornadas financieras al superar los 1.400 puntos básicos, un nivel que no se registraba desde hacía un año. El dato, elaborado por la banca JP Morgan, mide la diferencia de tasas entre los bonos del Tesoro de Estados Unidos -considerados activos seguros- y los bonos de países emergentes, en este caso, los Globales en dólares con ley extranjera de la Argentina.
Este diferencial implica que, mientras los bonos del Tesoro rinden en torno al 4% anual en dólares, el Estado argentino debería ofrecer una tasa cercana al 18% anual en dólares para colocar nueva deuda. Un nivel que los analistas consideran inviable de sostener en el mediano plazo.
La última emisión soberana de la Argentina se remonta a 2018, bajo la presidencia de Mauricio Macri y con Luis Caputo como ministro de Finanzas, cuando se colocaron bonos al 7% anual en dólares. Sin embargo, en 2020 el país debió reestructurar su deuda externa, dando lugar a los actuales Bonares y Globales, hoy negociados en el mercado secundario.
En la rueda de este jueves, los bonos en dólares cayeron a precios cercanos a los U$S50, niveles similares a los de septiembre de 2020. Como las tasas de retorno se mueven de manera inversa a los precios, hoy alcanzan un promedio del 18% anual en dólares, con picos de 22% en los Globales 2029 y 21% en los Globales 2030. Para los fondos de inversión, estas cotizaciones ya contemplan la posibilidad de un default soberano en los próximos años, especialmente ante la hipótesis de un triunfo opositor en las presidenciales de 2027.
Respuesta del Gobierno y señales del mercado
Desde la gestión de Javier Milei insisten en que no hay riesgos de incumplimiento. Caputo, actual ministro de Economía, aseguró en la red social X que el país “va a honrar todas las deudas, como lo viene haciendo desde que asumió, aún con muchos menos recursos que ahora”.
El problema radica en la fragilidad de las reservas internacionales (U$S39.777 millones, según un dato provisorio) y en la reciente intervención del Banco Central para defender el techo de la banda cambiaria en $1.474,83 por dólar, una acción vista con recelo por los operadores ante el bajo nivel de dólares disponibles.
El portavoz presidencial, Manuel Adorni, minimizó la preocupación: “El programa económico es consistente, los fundamentos son correctos y el esquema está preparado para que no haya problemas dentro de la banda de flotación”, afirmó.
Contexto político y presiones adicionales
El aumento del riesgo país se da en un marco de alta tensión política. El Congreso, dominado por la oposición, aprobó esta semana dos leyes que incrementan el presupuesto en salud y educación, sectores ajustados por el Gobierno. La derrota en las elecciones de medio término en la provincia de Buenos Aires y la cercanía de los comicios legislativos del 26 de octubre aumentan la incertidumbre sobre la gobernabilidad de Milei.
Para los analistas, la combinación de reservas ajustadas, bonos en caída y presión política explica la escalada del riesgo país. Según la Consultora 1816, los compromisos de deuda externa hasta 2027 ascienden a U$S34.000 millones, lo que requeriría U$S27.000 millones adicionales a las reservas actuales para cumplir sin caer en terreno negativo.