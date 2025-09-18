La CD de Atlético Tucumán respaldó a Pusineri: "Nosotros nunca pensamos en cambiar la conducción"

Mario Ávila, secretario de Atlético, trazó un panorama claro sobre las metas deportivas e institucionales del “Decano” en este tramo del año. El dirigente remarcó que el plan inmediato del club es asegurar la permanencia, pero que ese mismo camino debe conducir a un objetivo mayor. “Hay que tratar de asegurar primero la permanencia y después ir a buscar los puestos de clasificación. Si vos clasificás a Copa Sudamericana o a Copa Libertadores no vas a pensar nunca en el descenso. Entonces el objetivo nuestro es regresar a una Copa internacional. Eso te sanea todo”, explicó.