DeportesAtlético Tucumán

La CD de Atlético Tucumán respaldó a Pusineri: "Nosotros nunca pensamos en cambiar la conducción"

Mario Ávila, secretario del "Decano", trazó un panorama claro sobre las metas deportivas e institucionales del club.

Lucas Pusineri está respaldado por la CD de Atlético Tucumán. Lucas Pusineri está respaldado por la CD de Atlético Tucumán. ARCHIVO LA GACETA.
Hace 1 Hs

Mario Ávila, secretario de Atlético, trazó un panorama claro sobre las metas deportivas e institucionales del “Decano” en este tramo del año. El dirigente remarcó que el plan inmediato del club es asegurar la permanencia, pero que ese mismo camino debe conducir a un objetivo mayor. “Hay que tratar de asegurar primero la permanencia y después ir a buscar los puestos de clasificación. Si vos clasificás a Copa Sudamericana o a Copa Libertadores no vas a pensar nunca en el descenso. Entonces el objetivo nuestro es regresar a una Copa internacional. Eso te sanea todo”, explicó.

Respecto a la continuidad de Lucas Pusineri, despejó dudas sobre eventuales cambios. “En ningún momento se piensa en Atlético de cambiar la conducción hasta que no se venzan los contratos. Atlético es una institución que desde hace muchos años respeta los vínculos hasta su finalización, salvo que el propio entrenador decida dar un paso al costado. Si vos te fijás, todos los técnicos que estuvieron últimamente se fueron por decisión propia. No es que el club les pidió que se vayan”, subrayó.

Finalmente, Ávila se refirió al partido del sábado contra River, un duelo que despierta máxima expectativa. “Yo creo que los muchachos le van a salir a comer los hígados a River. Sí, aunque tengan un equipo alternativo, esos jugadores son internacionales. Pero nuestros futbolistas están con muchas ganas y quieren saldar la deuda con la hinchada”, sentenció.

