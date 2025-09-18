Amazon Prime anunció la película de "The summer i turned pretty": ¿qué se sabe hasta ahora?

"The Summer I Turned Pretty" (El verano en que me enamoré), la popular serie de Amazon Prime Video, demostró ser mucho más que una simple historia para adolescentes, cautivando a audiencias de todas las edades. La serie, basada en la trilogía de libros de Jenny Han, se ha convertido en un fenómeno global. Su narrativa, que explora un triángulo amoroso, se enriquece con temas de amistad, conflictos familiares y los desafíos del crecimiento personal, todo enmarcado en una estética que evoca la nostalgia y la magia de un verano idílico.