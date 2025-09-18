Secciones
Amazon Prime anunció la película de "The summer i turned pretty": ¿qué se sabe hasta ahora?

Su narrativa, que explora un triángulo amoroso, se enriquece con temas de amistad, conflictos familiares y los desafíos del crecimiento personal.

Amazon Prime anunció la película de The summer i turned pretty: ¿qué se sabe hasta ahora?
Hace 1 Hs

"The Summer I Turned Pretty" (El verano en que me enamoré), la popular serie de Amazon Prime Video, demostró ser mucho más que una simple historia para adolescentes, cautivando a audiencias de todas las edades. La serie, basada en la trilogía de libros de Jenny Han, se ha convertido en un fenómeno global. Su narrativa, que explora un triángulo amoroso, se enriquece con temas de amistad, conflictos familiares y los desafíos del crecimiento personal, todo enmarcado en una estética que evoca la nostalgia y la magia de un verano idílico.

Tras el lanzamiento del último episodio de su tercera temporada, que dejó a los fans con el corazón en un puño, Amazon Prime Video sorprendió a sus seguidores con una gran noticia. A través de sus redes sociales, la plataforma anunció que la historia de Isabel “Belly” Conklin y sus amigos continuará en una película, cerrando así este exitoso ciclo que ha mantenido a la audiencia en vilo durante tres temporadas.

Lo que se sabe de la película de "The Summer i Turned Pretty"

Aunque los detalles de la trama aún no se han revelado, se confirmó que la película continuará la historia de la serie exactamente donde terminó el pasado 17 de septiembre. El guion estará a cargo de Jenny Han, la misma autora de los libros en los que se basa la exitosa ficción.

Prime Video optó por anunciar este nuevo proyecto durante la alfombra roja de la celebración de la serie en París, Francia. En el evento, la creadora comentó que "queda otro gran hito en la trayectoria de Belly" y que solo una película podría hacerle justicia. Expresó su gratitud a Prime Video por seguir apoyando su visión y por permitirle compartir este capítulo final con todos los fans.

Temporadas que crecieron con su público

La primera temporada fue luminosa y fresca, marcada por el descubrimiento. La segunda mostró un costado más oscuro, con enfermedades y despedidas. La tercera, inspirada en el cierre de la trilogía, entregó confesiones, amores cruzados y un desenlace que pareciera generar más preguntas que respuestas.

En redes sociales, los fans expresaron teorías, memes y hasta enojos con los caminos que tomaron los personajes, algo que obligó a Amazon Prime Video y a la propia Jenny Han a salir a calmar las aguas. El verano en que me enamoré validó las emociones adolescentes en lugar de ridiculizarlas. Cada mirada, cada roce, cada decisión tuvo peso real. A esto se sumó la música de Taylor Swift, que funcionó como una narradora invisible y transformó escenas en himnos generacionales.

