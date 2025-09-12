Dónde ver "The Summer I Turned Pretty", la serie juvenil que es viral por su triángulo amoroso

Lo que queda después del final

Aunque la historia está cerca de terminar, los fans se mantienen inquietos antes del cierre de la temporada tres. Algunos siguen soñando con Conrad, otros defienden a Jeremiah, y muchos aseguran que Belly no tenía que elegir a ninguno de los dos. Lo cierto es que la serie ya dejó su huella y se convirtió en un clásico moderno de las ficciones juveniles. También abrió el camino para que otras producciones del mismo estilo ganen protagonismo en el streaming.