Dónde ver "The Summer I Turned Pretty", la serie juvenil que es viral por su triángulo amoroso

Hay series que parecen pensadas solo para adolescentes, pero terminan enamorando a todas las edades. Ese es el caso de "The Summer I Turned Pretty" (El verano en que me enamoré"), la serie de Amazon Prime Video que se transformó en fenómeno global y que cierra su historia con tres temporadas que mantienen a los fans con el corazón dividido.
Lo que empezó como un relato sobre la vida de Isabel “Belly” Conklin se convirtió en mucho más que un simple triángulo amoroso. La serie, basada en los tres libros de Jenny Han, combina romance, amistad, conflictos familiares y la intensidad propia de crecer. Todo envuelto en una estética que convirtió cada capítulo en una postal del verano soñado.
La historia no solo conquistó a miles de espectadores en Amazon Prime Video, sino que también tiene un recorrido particular: la primera y la segunda temporada están disponibles en YouTube, lo que permitió que más personas se enganchen antes de llegar a la plataforma de streaming. Su popularidad creció con cada estreno y el final de la trilogía, que llegará el próximo 17 de septiembre con el estreno del episodio 11, dejará a los fans hablando durante semanas.
La serie que debutó en Amazon Prime Video en 2022, ahora tiene un nuevo impulso: la primera y segunda temporada se estrenaron en YouTube en 2025. Esto permite que nuevos fans se enganchen con la historia antes de llegar a la tercera temporada en Prime.
Belly y el triángulo que dividió al fandom
Lola Tung brilla como Belly, una chica que pasa de la timidez a ser el centro de las miradas de los hermanos Conrad (Christopher Briney) y Jeremiah Fisher (Gavin Casalegno). Ese juego de pasiones se volvió el eje de la historia y dio lugar a un debate mundial: team Conrad o team Jeremiah.
Pero la serie no se limitó al romance. Supo mostrar la pérdida, el duelo y las decisiones difíciles que marcan el paso a la adultez. Eso explica por qué logró atraer tanto a adolescentes como a millennials que se reconocieron en esos dilemas.
Temporadas que crecieron con su público
La primera temporada fue luminosa y fresca, marcada por el descubrimiento. La segunda mostró un costado más oscuro, con enfermedades y despedidas. La tercera, inspirada en el cierre de la trilogía, entregó confesiones, amores cruzados y un desenlace que pareciera generar más preguntas que respuestas.
En redes sociales, los fans expresaron teorías, memes y hasta enojos con los caminos que tomaron los personajes, algo que obligó a Amazon Prime Video y a la propia Jenny Han a salir a calmar las aguas.
El verano en que me enamoré validó las emociones adolescentes en lugar de ridiculizarlas. Cada mirada, cada roce, cada decisión tuvo peso real. A esto se sumó la música de Taylor Swift, que funcionó como una narradora invisible y transformó escenas en himnos generacionales.
Lo que queda después del final
Aunque la historia está cerca de terminar, los fans se mantienen inquietos antes del cierre de la temporada tres. Algunos siguen soñando con Conrad, otros defienden a Jeremiah, y muchos aseguran que Belly no tenía que elegir a ninguno de los dos. Lo cierto es que la serie ya dejó su huella y se convirtió en un clásico moderno de las ficciones juveniles. También abrió el camino para que otras producciones del mismo estilo ganen protagonismo en el streaming.
Otras obras similares para maratonear después del final de "The Summer" son: "A todos los chicos de los que me enamoré" (también de Jenny Han), "My Life with the Walter Boys", "Gossip Girl", "Gilmore Girls" o "Normal People". Historias distintas, pero con la misma intensidad emocional que convirtió a esta serie en furor.