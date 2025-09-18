Colapinto le puso el pecho a los rumores sobre su incierto futuro en la Fórmula 1

Franco Colapinto afronta el Gran Premio de Bakú con la intención de dar un giro a una temporada complicada en la Fórmula 1. Los malos resultados lo mantienen en el fondo de la tabla y lo obligan a convivir con rumores sobre su continuidad, aunque él prefiere enfocarse en el aprendizaje y en aprovechar cada oportunidad dentro de la categoría.