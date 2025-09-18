Fórmula 1: así será la revolución reglamentaria de 2026 que cambiará la categoría para siempre

La Fórmula 1 está a las puertas de uno de los cambios más profundos de su historia. A partir de 2026 entrará en vigencia un nuevo reglamento que busca mayor eficiencia y sostenibilidad, y que promete transformar por completo el comportamiento de los autos. El 2025 se vive como un año de transición, con equipos que reducen al mínimo su inversión en desarrollo, a la espera de la nueva era.