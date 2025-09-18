Secciones
Lules Canta a la Patria: Miranda!, el Chaqueño y la Sole vuelven a Tucumán

El festival de más de cinco décadas de vigencia reunirá folklore, pop, música tropical y reggae en un mismo lugar.

Hace 1 Hs

La Provincia presentó oficialmente la 52° edición de Lules Canta a la Patria. El festival esperado por todo el sudoeste tucumano se celebrará nuevamente con un gran despliegue musical. Los shows serán el centro de atención durante tres noches. Las entradas ya están disponibles.

Exponentes nacionales y locales subirán al escenario tal como lo anunció la organización luleña. El presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya, e Inés Frías Silva, su vicepresidenta, encabezaron el acto celebrado la mañana de este jueves junto al secretario de Educación y Cultura de Lules, Julio González y el legislador Carlos Gallia.

Cartelera de Lules Canta a la Patria

Cada jornada estará llena de música y baile para gozar. El pop argentino y el folklore local serán la musicalización de los shows más esperados de este fin de semana.

El viernes 19 se dará inicio a la gran fiesta con una noche que fusionará el cuarteto y el folklore. En esta jornada se presentarán el “Chaqueño” Palavecino, La Konga, Christian Herrera y Canto 4.

En la segunda noche de presentación, además de folklore, habrá rock y música tropical. Se presentarán Soledad Pastorutti, Nahuel Pennisi, la banda Bersuit, Ahyre y Trulalá.

Para un cierre a lo grande, el domingo 21 habrá una fusión de lo más variado con pop, folklore y reggae. Se adueñarán del show Juliana Gattas y Alejandro Sergi de Miranda!, Los Tekis, Los Cafres y Campedrinos.

Entradas para Lules Canta a la Patria

Los tickets ya están a la venta de forma online en lules.boleteriadigital.com.ar. Quienes compren de manera anticipada pueden acceder a un 25% de descuento usando el cupón LULESCANTA25. La entrada general tiene un costo de $20.000 y la preferencial, $40.000 para cada día.

Además, la organización ofreció packs para quienes quieran pasar todo el fin de semana de fiesta. El abono general para viernes, sábado y domingo, será de $40.000, mientras que el VIP, con atención, ubicación y un acceso preferencial, se consigue a $80.000.

También hay una promoción de preventa de tres entradas al precio de dos para los shows de viernes y sábado. Los jubilados podrán acceder a un descuento del 50% para ingresar, asistiendo a la boletería del lugar. Los menores hasta los 10 años y las personas con carnet de discapacidad tienen entrada libre.

