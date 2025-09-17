Tucumán vibra con "La Playa": el festival electrónico llega por primera vez

La ciudad de Tafí Viejo se prepara para recibir por primera vez a "La Playa", el festival de música electrónica más grande y reconocido de Buenos Aires. El evento se realizará este sábado 20 de septiembre en el predio Las 4 Estaciones (Diagonal Raúl Kechesse, Km 2.5), desde las 23 y estará organizado por Prana, productora local registrada en el Registro Único de Productoras de Tucumán. "La Playa" ya brilló en escenarios internacionales como Space Miami y en destinos turísticos de Argentina como Bariloche, Mendoza, Córdoba y Jujuy.