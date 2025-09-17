Tucumán vibra con "La Playa": el festival electrónico llega por primera vez

La ciudad de Tafí Viejo se prepara para recibir por primera vez a "La Playa", el festival de música electrónica más grande y reconocido de Buenos Aires. El evento se realizará este sábado 20 de septiembre en el predio Las 4 Estaciones (Diagonal Raúl Kechesse, Km 2.5), desde las 23 y estará organizado por Prana, productora local registrada en el Registro Único de Productoras de Tucumán. "La Playa" ya brilló en escenarios internacionales como Space Miami y en destinos turísticos de Argentina como Bariloche, Mendoza, Córdoba y Jujuy.
Relevancia turística y proyección regional
El Ente de Turismo de Tucumán declaró al festival de interés turístico, subrayó su relevancia y atractivo regional. Con esta alianza entre Prana y "La Playa", Tucumán se posiciona entre las primeras provincias del país en recibir un festival de escala nacional, lo que abre nuevas oportunidades para la escena electrónica del norte argentino.
En el line up se destacan Matías Sundblad, residente de La Playa y referente nacional; "La Cintia", conocida por su estilo único y fuerte identidad visual; Gustavo Filgueira, con más de 20 años de trayectoria; y Ramiro Bulzoni, uno de los DJs más destacados de la región. "Prana x La Playa" promete así una noche inolvidable al aire libre y marca un nuevo hito cultural, estético y turístico para Tucumán.
La identidad visual del festival, marcada por un estilo boho chic lleno de color, invita a los asistentes a expresarse a través de su look y a consolidar al evento como una plataforma de tendencias y arte.