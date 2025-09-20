Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

Amazon Prime Video confirmó la película de “El verano en que me enamoré”

La plataforma confirmó que la exitosa serie concluirá con una película escrita y dirigida por Jenny Han, autora de la saga literaria que inspiró la producción.

Amazon Prime Video confirmó la película de “El verano en que me enamoré”
Hace 1 Hs

Aunque Prime Video ya estrenó el último capítulo de la tercera temporada de The Summer I Turned Pretty, la historia de Belly y los hermanos Conrad y Jeremiah Fisher aún no ha terminado. La plataforma confirmó que la exitosa serie concluirá con una película escrita y dirigida por Jenny Han, autora de la saga literaria que inspiró la producción.

Courtenay Valenti, directora de cine, streaming y salas de cine en Amazon MGM Studios, y Vernon Sanders, director global de televisión en Prime Video y Amazon MGM Studios, destacaron la relevancia de la serie: “The Summer I Turned Pretty ha tocado la fibra sensible de las audiencias en todas partes, creando momentos de alegría, nostalgia y conexión que la han convertido en una sensación mundial. Estamos orgullosos del extraordinario éxito de la serie y no podríamos estar más emocionados de asociarnos nuevamente con Jenny Han para brindarles a los fanáticos un próximo capítulo inolvidable”.

Por su parte, Jenny Han celebró la decisión y anticipó que la película marcará un hito especial: “Queda otro gran momento en el viaje de Belly. Pensé que solo una película podría darle el debido reconocimiento. Estoy muy agradecida con Prime Video por seguir apoyando mi visión y por hacer posible compartir este capítulo final con los fans”, aseguró.

¿Qué se espera de la película?

La tercera temporada abordó el dilema de Belly y su decisión entre los hermanos Fisher. Tras una boda cancelada y un viaje a París, el cierre mostró a Conrad sorprendiéndola en la ciudad durante la víspera de su cumpleaños número 22. Allí, él volvió a declararle su amor y, aunque Belly dudó, finalmente corrió tras él para confesar: “Todas las versiones de mí te eligen a ti”.

Con este anuncio, los fanáticos de la saga literaria y la serie en Prime Video podrán anticipar un cierre cinematográfico que promete dar el broche final a la historia de amor más esperada del verano.

