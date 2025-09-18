Vitor Roque pidió perdón a su madre con un festejo tras su gol a River en la Libertadores

El trasfondo de la polémica

Días antes del duelo ante River, en Brasil se filtraron audios en los que Roque, de apenas 20 años, insultaba a su madre llamándola “zorra”, “interesada” y “cazafortunas”. Las revelaciones del periodista Leo Dias señalaron que la discusión se había originado cuando el atacante estaba a préstamo en el Betis. Según la versión publicada, Roque salía con frecuencia sin avisar durante sus días libres, lo que despertó la preocupación de Hercília, que lo llamaba insistentemente. La reacción del futbolista fue desmedida y quedó registrada en los polémicos audios.