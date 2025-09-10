La inesperada reacción de Fernando Batista tras la eliminación de Venezuela en Eliminatorias

La “Vinotinto” se quedó sin el sueño mundialista en una noche dolorosa. La derrota 6 a 3 frente a Colombia en Maturín, sumada al triunfo de Bolivia sobre Brasil en La Paz, dejó a Venezuela fuera del repechaje rumbo al Mundial 2026. La ilusión histórica de clasificar por primera vez a una Copa del Mundo se desmoronó y, con ella, el ciclo de Fernando Batista entró en crisis.