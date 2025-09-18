“Hablar de Alzheimer es cuidar a toda la familia”: Tucumán se une al desafío de la enfermedad

Federico Marino, director de la Fundación León, explicó en una charla con LA GACETA que el trabajo en red es clave para enfrentar esta problemática. “Cada tres segundos una persona en el mundo es diagnosticada con Alzheimer. No hablamos solo de un paciente, hablamos de toda una familia y de una comunidad que se ve impactada. Por eso decimos que uno de los lemas es cuidar al que cuida”.