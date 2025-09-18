“Hablar de Alzheimer es cuidar a toda la familia”: Tucumán se une al desafío de la enfermedad

En el mes mundial del Alzheimer, la provincia se suma con distintas actividades para visibilizar y reflexionar sobre esta enfermedad que afecta a más de 50 millones de personas en el mundo. Este lunes, a las 10.30, se realizará una charla abierta en el Centro Cultural Virla bajo el lema “Tucumán frente al desafío del Alzheimer y las demencias”, con la participación de organizaciones sociales, instituciones académicas y el sistema público de salud.
Federico Marino, director de la Fundación León, explicó en una charla con LA GACETA que el trabajo en red es clave para enfrentar esta problemática. “Cada tres segundos una persona en el mundo es diagnosticada con Alzheimer. No hablamos solo de un paciente, hablamos de toda una familia y de una comunidad que se ve impactada. Por eso decimos que uno de los lemas es cuidar al que cuida”.
La provincia, señaló, es pionera en la materia. “Tucumán tiene una ley de prevención del Alzheimer, un consejo provincial que integra al Estado, la academia, el sector privado y organizaciones de la sociedad civil. A través de nodos distribuidos, las personas pueden acceder a detección y contención gratuitas”.
Por su parte, Silvia López de Martín, decana de la Facultad de Psicología de la UNT, resaltó que la institución viene trabajando desde hace años en la formación de profesionales especializados. “No solo formamos psicólogos con herramientas para abordar estas patologías, sino también acompañantes terapéuticos. En nuestro hospital escuela tenemos un servicio específico para adultos mayores, con evaluación psicológica, neurológica y espacios de estimulación cognitiva”, explicó.
Ambos coincidieron en que la prevención y la promoción de un envejecimiento activo son fundamentales. “Así como muchos van al gimnasio para cuidar el cuerpo, también es necesario hacer gimnasia mental. La estimulación cognitiva es una de las mejores prácticas para retrasar la aparición del Alzheimer”, sostuvo Marino.
López de Martín advirtió, además, sobre el impacto emocional y social que provoca el diagnóstico. “No se trata solo de la pérdida de autonomía del paciente, sino de cómo toda la red familiar debe reestructurarse. Es importante generar espacios de acompañamiento para que los familiares no atraviesen solos esta situación”.
Finalmente, reiteraron la invitación a la charla del lunes en el Virla. “Será un espacio de contención, ayuda y aprendizaje, donde los familiares podrán hacer preguntas y conocer más sobre cómo funcionan hoy los nodos de Alzheimer en Tucumán”, concluyeron.