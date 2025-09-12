El inesperado cambio de look de Antonela Roccuzzo que mostró su estilista

Antonela Roccuzzo volvió a ser tendencia en redes sociales gracias a un cambio de look que marca un nuevo capítulo en su estilo personal. La esposa de Lionel Messi, referente indiscutida de la moda e imagen de prestigiosas marcas de lujo, se animó a una transformación capilar que su estilista y colorista, Dafne Evangelista, mostró en Instagram.
Conocida por su melena castaña larga y su estilo minimalista, Antonela apostó esta vez a un balayage con delicados mechones rubios que iluminan su rostro y aportan frescura a su imagen. “Cada peinado es especial, pero la sonrisa al final es siempre mi parte favorita”, escribió Evangelista en el pie de foto, acompañando la publicación con imágenes de la flamante transformación.
El nuevo look se presentó en el marco de una producción de moda realizada en Nueva York. Para la ocasión, Antonela lució un top negro de mangas largas, ajustado al cuerpo, y un pantalón de jean de Loewe, complementados con anteojos de sol ovalados y collares dorados, en un estilismo a cargo de Juliana Jucá. El maquillaje, creado por Carolina Banegas, destacó su belleza natural con máscara de pestañas, contorno en las mejillas y un gloss sutil en los labios.
Un ícono de moda en constante evolución
En los últimos meses, Antonela se consolidó como referente fashionista internacional. Además de protagonizar su primera tapa para Vogue, fue elegida como embajadora de varias firmas de lujo y volvió tendencia cada uno de sus outfits.
Hace apenas unas semanas, como cara de Adidas, fue imagen de la campaña Soft Lux, donde lució conjuntos monocromáticos con tejidos suaves y siluetas envolventes, en tonos neutros y en el vibrante Blue Fusion. También fue noticia cuando asistió a un partido del Inter Miami junto a Messi, llevando un elegante traje símil denim en azul oscuro, chaleco y pantalón tiro alto, que combinó con una minicartera negra entramada y zapatos altos de punta abierta.