El Septiembre Musical suma color a Yerba Buena con música, feria y talleres verdes

Ritmos por señas y canciones con estética floral

El escenario contará con la presentación de Late, Ensamble de ritmos por señas, un grupo que mezcla percusión, voces y electrónica con la dirección de Manolo Alonso. La propuesta integra sonidos de distintos lugares del mundo con cantos de la tierra y una puesta visual que incorpora vestuario, luces y proyecciones. Integran el ensamble Nancy Pedro, Matías Figueroa, Andrés Zamora, Javier Podazza, Nicolás Bulzoni, Charly Asar, Brenda Medlell, Manolo Alonso, y María José Stefani en la producción y puesta.