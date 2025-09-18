Secciones
El Septiembre Musical suma color a Yerba Buena con música, feria y talleres verdes

La banda El Chango y las Flores; el ensamble Late y 4 Quesos Impro presentarán sus espectáculos de la jornada que desembarcará en SOS Tierra.

CULTURA Y AMBIENTE. El Septiembre Musical se expande a SOS Tierra con shows en vivo, feria de emprendedores y propuestas de concientización comunitaria.
Hace 3 Hs

El Septiembre Musical, uno de los programas culturales más importantes de Tucumán, se abre a nuevos escenarios. Este sábado 20 de septiembre, desde las 16 horas, el ciclo desembarcará en SOS Tierra, la Eco Productora de Yerba Buena que desde hace una década promueve el consumo responsable y la vida sustentable.

El encuentro tendrá lugar en avenida Perón 2.700, donde el público podrá disfrutar de una feria de emprendedores locales, espacios de eco canje, talleres participativos y tres espectáculos artísticos con sello tucumano. La jornada, pensada para todos los públicos, apuesta a conectar la cultura con la conciencia ambiental y a ampliar la llegada del festival a nuevas audiencias.

Ritmos por señas y canciones con estética floral

El escenario contará con la presentación de Late, Ensamble de ritmos por señas, un grupo que mezcla percusión, voces y electrónica con la dirección de Manolo Alonso. La propuesta integra sonidos de distintos lugares del mundo con cantos de la tierra y una puesta visual que incorpora vestuario, luces y proyecciones. Integran el ensamble Nancy Pedro, Matías Figueroa, Andrés Zamora, Javier Podazza, Nicolás Bulzoni, Charly Asar, Brenda Medlell, Manolo Alonso, y María José Stefani en la producción y puesta.

También estará El Chango y las Flores, liderado por el músico y productor Nicolás Alonso. Su estilo fusiona rock, pop e indie, acompañado por decoraciones florales y vestuarios coloridos que convierten cada show en una experiencia visual y sonora.

El grupo 4 Quesos Impro presentará, según informó el Ente Cultural de Tucumán, un espectáculo de improvisación teatral y humor, donde las escenas se construyen en el momento a partir de dinámicas y consignas que el público sugiere antes y durante la función.

Más que un recital: feria y comunidad

El Septiembre Musical en SOS Tierra no será sólo una sucesión de recitales. La programación incluye una feria con emprendedores de distintos rubros, espacios de intercambio y propuestas de concientización.

Desde su creación en 2015, SOS Tierra impulsa proyectos que combinan ecología, economía circular y trabajo comunitario. 

