Sumate al Festival Esquinas 2.0 con entrada libre y homenajeá la cultura urbana

El hip hop local sigue creciendo, y septiembre traerá un encuentro que promete marcar un antes y un después. Se trata de Esquinas 2.0, un festival que reunirá rap, danza, graffiti y DJ en la Casa de la Cultura del Parque 9 de Julio. El acontecimiento tendrá lugar el viernes 20 de septiembre, con entrada libre. Las inscripciones de participantes se harán entre las 16 y las 17 horas. A las 17.30 arrancarán los filtros, la instancia en la que los competidores demostrarán su nivel para acceder a las rondas principales.