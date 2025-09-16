Sumate al Festival Esquinas 2.0 con entrada libre y homenajeá la cultura urbana

El hip hop local sigue creciendo, y septiembre traerá un encuentro que promete marcar un antes y un después. Se trata de Esquinas 2.0, un festival que reunirá rap, danza, graffiti y DJ en la Casa de la Cultura del Parque 9 de Julio. El acontecimiento tendrá lugar el viernes 20 de septiembre, con entrada libre. Las inscripciones de participantes se harán entre las 16 y las 17 horas. A las 17.30 arrancarán los filtros, la instancia en la que los competidores demostrarán su nivel para acceder a las rondas principales.
La particularidad de esta edición será la implementación del formato HTB (Hit Tha Beat), que por primera vez se presentará en Tucumán. Este sistema propone duplas compuestas por un rapero y un bailarín que competirán juntas a partir de los cuartos de final. La clave estará en la conexión entre disciplinas: la improvisación de las rimas se entrelazará con la interpretación corporal en la pista.
Una competencia que une disciplinas
Según explicó Marcos Zeitune a LA GACETA, uno de los organizadores junto a Luana Ribeiro, el festival surge de los talleres de hip hop Esquinas, dictados en conjunto con la Secretaría de Gestión Cultural de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, cuyo director es Emiliano Alonso.
Para esta nueva edición, además, el proyecto sumó el apoyo del Ente Cultural de Tucumán y se integró al programa del Septiembre Musical, lo que amplía su alcance y lo consolida como parte de la agenda cultural de la provincia.
Durante la jornada, además de las batallas, se proyectarán videoclips producidos en el taller, fruto del trabajo de los estudiantes. El objetivo es generar un espacio que trascienda la competencia y funcione como un refugio para la comunidad del hip hop del Norte argentino.
Jurados, premios y cronograma
El jurado estará conformado por figuras reconocidas de la escena. En rap: Alam, Trech y Zeuda; en danza: Gigi, Pam y Frauddyn. Además, habrá exhibiciones con DJ y graffiti en vivo, reforzando el espíritu multidisciplinario del festival.
Los premios:
- Rap: un micrófono de estudio Behringer C1 para el primer puesto y un parlante JBL Go Essential para el segundo.
- Danza: un parlante JBL Flip 6 para el primer lugar y un JBL Go Essential para el segundo, además del merchandising oficial del festival.
El cronograma:
- 16 a 17 h → inscripciones.
- 17:30 → filtros de rap y danza.
- 19 h → octavos de final.
- 20 h → cuartos de final.
- 20:30 → semifinales.
- 21:20 → final.
- 21:50 → premiación.
- 22:30 → show de cierre con Ril Fella & Masta Clark.
El festival no sólo será una vitrina para nuevos talentos, sino también un punto de encuentro para quienes sienten que el hip hop es más que música: es identidad, expresión y comunidad. Y lo mejor, con entrada gratuita para todo el público, lo que reafirma la idea de que la cultura urbana se comparte sin barreras.