Video: así se vio el incendio en el depósito de barriles de aceite en Manantial Sur

Un incendio generó conmoción ayer por la tarde en Manantial Sur. El siniestro comenzó alrededor de las 17 en un predio donde funcionaba un espacio de reciclado de aceites lubricantes. Las llamas arrasaron con un galpón precario y se extendieron hacia dos terrenos colindantes, además de alcanzar una vivienda ubicada enfrente. Allí, el fuego también consumió una camioneta que estaba estacionada sobre la vereda.
El propietario del predio, un hombre de 45 años, sufrió quemaduras en el tórax y en miembros inferiores. Fue trasladado de urgencia al Hospital Centro de Salud, donde permanece internado en estado estable y fuera de peligro.
La columna de humo negro y denso pudo observarse desde distintos puntos de la capital, lo que generó gran impacto entre los vecinos. Los videos del incendio, registrados por testigos y difundidos en redes sociales, mostraron la magnitud del fuego y el trabajo de los bomberos.
Seis dotaciones de bomberos, junto con personal de Defensa Civil, el 107 y efectivos de la comisaría 15, trabajaron durante horas para controlar las llamas. Según informaron fuentes oficiales, en el lugar se almacenaban decenas de tachos de 200 litros de aceite, lo que favoreció la propagación del fuego y dificultó las tareas de extinción.
La Unidad Fiscal de Delitos Complejos dispuso la intervención del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), que documentó la escena y supervisó el operativo. El área quedó preservada para la continuidad de las pericias.