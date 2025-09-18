Video: así se vio el incendio en el depósito de barriles de aceite en Manantial Sur

Un incendio generó conmoción ayer por la tarde en Manantial Sur. El siniestro comenzó alrededor de las 17 en un predio donde funcionaba un espacio de reciclado de aceites lubricantes. Las llamas arrasaron con un galpón precario y se extendieron hacia dos terrenos colindantes, además de alcanzar una vivienda ubicada enfrente. Allí, el fuego también consumió una camioneta que estaba estacionada sobre la vereda.