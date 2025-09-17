Secciones
Seguridad

Se incendió un depósito de barriles de aceite en Manantial Sur

Varias dotaciones de bomberos trabajan en el lugar para controlar el fuego.

Se incendió un depósito de barriles de aceite en Manantial Sur
Hace 2 Hs

Un voraz incendio mantuvo en vilo a la zona de Manantial Sur, donde este miércoles se prendió fuego un depósito de barriles de aceite.

Hasta el lugar llegaron seis dotaciones de Bomberos, que trabajaron de manera ininterrumpida durante varias horas para contener las llamas, en conjunto con personal policial.

Según las primeras informaciones, una persona resultó herida. Se trata del dueño del local. Mientras recibía asistencia médica, se investigaban las circunstancias que habrían originado el foco ígneo, aún no determinadas.

Las autoridades pidieron a los vecinos mantenerse alejados de la zona, tanto por la intensidad del humo como por el riesgo de posibles explosiones debido al material inflamable almacenado en el lugar.

