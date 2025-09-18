La historia de amor de Ricardo Darín y Florencia Bas: "La vi pasar casi como un tema musical"

En el programa conducido por David Broncano, uno de los invitados fue Ricardo Darín, y conmovió a todos con una respuesta en la entrevista. Jugaban un juego llamado "¿cuándo empieza, realmente, una historia de amor?" y el actor decidió narrar el momento en que conoció a su esposa, Florencia Blass, con quien esta casado hace 35 años.
Ante la pregunta de cuál es la fecha que representa su aniversario, el actor dijó "yo recuerdo el primer día que la vi, el primer momento en que la vi”, aclaró Darín. No es que celebran el aniversario ese día específicamente, pero el actor no olvida ni el detalle más mínimo: “Recuerdo el día, la hora, el lugar en que vi por primera vez a Florencia”.
Cómo se conocieron Ricardo Darín y su esposa, Florencia Blass
A pedido de Broncano, el actor de Nueve Reinas compartió los detalles de su primer encuentro con Florencia Bas, un relato tan vivo que parece una escena de película. Darín recuerda que estaba con amigos en una pizzería en la calle Corrientes y la vio pasar. La imagen de ella, según contó, fue "casi como un tema musical".
Aunque una columna de la pizzería interrumpió la vista momentáneamente, el actor se sintió atraído de inmediato. El encuentro le causó gracia porque ella era mucho más joven que él. Cuando ella volvió a pasar por el vidrio, sus miradas se encontraron y Darín supo que algo especial estaba pasando.
Ante la confusión de Broncano sobre si ella había caminado hacia atrás, la respuesta de Ricardo Darín provocó risas en el estudio. Él bromeó diciendo que si Florencia hubiera hecho eso, le habría propuesto matrimonio de inmediato. "Uno tiene muy pocas posibilidades en la vida de encontrarse con una mujer cangrejo", explicó, demostrando su característico sentido del humor.
Un primer acercamiento inolvidable
Decidido, Darín se levantó de su silla y fue hacia la calle para alcanzarla. Los nervios lo traicionaron, y se paró junto a ella sin saber qué decir. Cruzaron la avenida Corrientes juntos, y en el semáforo, Darín se arriesgó. Con la creatividad que lo caracteriza, le dijo: "¿Bailamos?". A Florencia le causó gracia el acercamiento, y luego de unas risas, el momento terminó.
A pesar de que parecía un encuentro fugaz, el destino los volvió a unir al día siguiente. Se encontraron de nuevo por casualidad, una "casualidad un poco causalidad", en palabras del actor. El romance floreció a partir de ese encuentro torpe y espontáneo en Corrientes y Talcahuano, un amor que lleva más de tres décadas. El actor concluyó, en broma, que hoy en día esos encuentros son menos comunes y que las parejas se conocen a través de las redes.