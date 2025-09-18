Argentina cayó al tercer puesto del ranking FIFA: España recuperó la cima después de 11 años

El cambio se debe a los resultados de más de 200 partidos internacionales registrados en los últimos meses. La gran beneficiada fue España, que regresó a la cima del ranking por primera vez desde junio de 2014 gracias a su consagración en la Eurocopa y una seguidilla de victorias que la consolidaron como la mejor selección del momento. Francia, por su parte, escaló al segundo lugar, dejando a Argentina en el tercer puesto.