Argentina cayó al tercer puesto del ranking FIFA: España recuperó la cima después de 11 años

La “Albiceleste” dejó de ser la número uno del mundo tras la última actualización del escalafón. La Eurocopa catapultó a España al primer lugar y Francia ocupa el segundo puesto.

Hace 1 Hs

La Selección ya no lidera el ranking FIFA. Tras la actualización publicada este jueves 18 de septiembre de 2025, el equipo de Lionel Scaloni descendió al tercer lugar y perdió el privilegio de ser la número uno del mundo, posición que mantenía desde abril de 2023.

El cambio se debe a los resultados de más de 200 partidos internacionales registrados en los últimos meses. La gran beneficiada fue España, que regresó a la cima del ranking por primera vez desde junio de 2014 gracias a su consagración en la Eurocopa y una seguidilla de victorias que la consolidaron como la mejor selección del momento. Francia, por su parte, escaló al segundo lugar, dejando a Argentina en el tercer puesto.

Así quedó el Top 10 del ranking FIFA

  1. España
  2. Francia
  3. Argentina
  4. Inglaterra
  5. Portugal
  6. Brasil
  7. Países Bajos
  8. Bélgica
  9. Croacia
  10. Italia

Entre los movimientos más destacados, Portugal subió al quinto puesto, mientras que Croacia e Italia volvieron a instalarse en el top 10. Brasil descendió al sexto lugar, aunque sigue siendo el mejor sudamericano después de Argentina. Alemania, en cambio, sufrió un duro golpe: quedó fuera de los diez primeros por primera vez desde octubre de 2024 tras un mal inicio en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Marruecos confirmó su gran presente y se posicionó 11°, mientras que Eslovaquia sorprendió al trepar diez lugares y meterse entre las 50 mejores. En la región, Paraguay avanzó seis posiciones (37°), mientras que Colombia (13°), Uruguay (15°), Ecuador (24°), Perú (48°), Venezuela (49°), Chile (57°) y Bolivia (77°) mantuvieron sus posiciones en el escalafón.

La Albiceleste, campeona del mundo en 2022, deberá ahora defender su prestigio desde el tercer lugar, con la mira puesta en la clasificación hacia el Mundial 2026.

