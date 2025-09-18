Negocios e inversiones: cuatro Cedears que pagan en dólares en Argentina

En la búsqueda de formas de hacer rendir el dinero, aparecen los bonos y las acciones. En los últimos años, los Certificados de Depósito Argentinos (Cedear) se convirtieron en una de las opciones más elegidas. Se trata de certificados vinculados a empresas extranjeras que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Los valores representados por ellos deben cotizar en mercados externos y pueden ser emitidos por entidades financieras autorizadas por el Banco Central de la República Argentina. El inversor al comprar un Cedear adquiere acciones originales de una empresa radicada en el exterior.
En qué Cedears invertir para ganar en dólares
Los Cedears son instrumentos financieros que equivalen a comprar una acción que cotiza en el exterior. Uno de los beneficios que vuelven atractivos a estos bonos es que operan tanto en dólares como en pesos, por lo que escapan al riesgo de la economía argentina.
Para hacer una primera inversión en Cedears, es necesario tener una cuenta comitente en una sociedad de bolsa regulada por la Comisión Nacional de Valores como lo es Bull Market Brokers. El proceso es gratuito, puede realizarse de forma online y toma pocos minutos.
Alphabet (GOOGL): U$D0,20 por acción (58 Cedears). Rentabilidad anualizada por dividendos del 0,33%.
Barrick Gold (GOLD): U$D0,10 por acción (2 Cedears). Rentabilidad anualizada por dividendos del 2,03%.
McDonald's (MCD): U$D1,67 por acción (24 Cedears). Rentabilidad anualizada por dividendos del 2,30%.
General Motors (GM): U$D0,12 por acción (6 Cedears). Rentabilidad anualizada por dividendos del 1,02%.
Los plazo fijo que mejor pagan
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó las tasas de interés de los plazos fijos actualizadas. La tabla comparativa sirve a los inversores que quieren evitar perder poder adquisitivo para saber cuánto podrían ganar con una inversión en pesos a 30 días.
Algunos bancos mejoraron su tasa de interés anual (TNA) en las últimas semanas para ahorristas minoristas y pasaron de pagar poco menos del 30% a pagar cerca del 50% en intereses. Los valores se vuelven tentadores si se compara con la inflación prevista para 2025, que sería menor a este indicador.
- Banco Macro: 40.5%
- Banco Hipotecario: 45.5%
- Banco Nación: 47%
- Banco del Chubut: 51%
- Banco de Córdoba: 52%
- Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U.: 54.4%
- Banco Meridian: 54.4%
- Banco Voii: 55%