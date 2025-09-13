Negocios e inversiones: ¿las cadenas de oro heredadas de la abuela son rentables?

Las opciones de inversiones parecen cada vez menos convenientes, por eso los que quieren hacer trabajar su dinero, siguen buscando alternativas que generen ganancias. Aunque las pequeñas joyas pueden tener un valor despreciable, un grupo de inversores analizó cuáles son las razones por las que el precio del oro seguirá subiendo.
El rendimiento del oro está estrechamente ligado al valor del dólar. En un contexto marcado por el déficit presupuestario estadounidense, los bajos números del mercado laboral y el desafío de Donald Trump a la Reserva Federal, son algunos de los factores que, según creen los especialistas, hacen que el metal dorado no haya llegado a su precio máximo.
Por eso, los interesados en hacer grandes inversiones, pueden seguir tomando la antigua práctica de resguardar sus ahorros bajo la forma del oro.
Cinco razones para invertir en oro
El grupo privado suizo bancario Mirabaud analizó las ventajas y desventajas de la inversión en oro. Como conclusión, los financistas arribaron a un listado de cinco buenos motivos para invertir en el metal precioso.
Recorte de la tasa de interés
Los inversores creen que hay altas posibilidades de que la Reserva Federal de Estados Unidos haga un recorte en los tipos de intereses. Se estima, incluso, que podría pasar en los próximos días y se puso el jueves 18 como fecha de referencia. “Las tasas más bajas disminuyen el costo de oportunidad de mantener oro y suelen canalizar flujos hacia activos tangibles”, señaló un informe.
Inflación
La suba de aranceles en el país norteamericano podría producir un salto inflacionario que potenciaría el valor del oro, que históricamente actuó como una cobertura. Se trata de una alternativa cuyo poder de compra no varía con facilidad a largo plazo.
Presión sobre el dólar
Si bien el dólar indica el precio del oro, el debilitamiento de la moneda no hace que baje el precio del metal dorado sino, por el contrario, que suba. Es que si el dólar pierde valor, la demanda de oro aumenta para quienes manejan otras divisas y el costo tiende a subir.
Más compras
Ante un panorama que en perspectiva muestra al oro como una buena opción de inversión, los bancos centrales –u otros compradores más chicos como la industria de la joyería– pueden ejercer una presión sobre el alza del precio de venta del oro.
Tensiones geopolíticas
El oro es un activo de refugio seguro. En tiempos de crisis económicas, inestabilidad política, guerras o grandes eventos globales imprevistos, los inversores buscan proteger su capital, y el oro se convierte en una opción atractiva.