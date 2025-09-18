Secciones
Gustavo Quinteros llegó al país y ultima detalles para asumir en Independiente

El entrenador de 60 años confirmó que el acuerdo “está prácticamente cerrado” y pidió paciencia a los hinchas del “Rojo” en medio de la crisis futbolística.

Hace 27 Min

Gustavo Quinteros ya está en Argentina. El técnico arribó este jueves por la mañana para ultimar los detalles de su asunción como nuevo entrenador de Independiente y reconoció que la negociación “está prácticamente acordada”, aunque aún restan definir algunos aspectos que confía en resolver con “buena voluntad de ambas partes”.

Con pasado reciente en Vélez, donde fue campeón de la Liga Profesional 2024, el DT de 60 años aseguró que su llegada al “Rojo” lo entusiasma: “Es una institución muy grande que no está en su mejor momento desde hace años, y eso representa una gran motivación”.

Entre sus objetivos inmediatos se encuentran conocer al plantel, planificar la próxima temporada y empezar a delinear un equipo protagonista. Para lo que resta del semestre, con Independiente último en la Zona B con apenas tres puntos y sin ganar en once partidos, la meta es clara: “mejorar lo más que se pueda”.

Quinteros reconoció que no es sencillo imponer una idea de juego en medio de la competencia y que se necesita una pretemporada para alcanzar un funcionamiento sólido. Aun así, valoró el respaldo dirigencial y se mostró confiado en que, con trabajo y paciencia, podrá encaminar al equipo.

Finalmente, dejó un mensaje a los hinchas: pidió unidad, apoyo a los jugadores y confianza en el nuevo proceso. “Tenemos que estar juntos para que Independiente llegue lo más alto posible este año y el próximo pueda pelear por todo”, señaló.

Se espera que su debut oficial sea nada menos que en el clásico de Avellaneda, ante Racing, el domingo 28 en el Cilindro.

