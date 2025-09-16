Independiente no espera más: Quinteros, el elegido para sacar al club de una profunda crisis

Tras la salida de Julio Vaccari, la dirigencia de Independiente comenzó rápidamente las gestiones para conseguir reemplazo. El presidente, Néstor Grindetti, habló por teléfono con Gustavo Quinteros, quien mostró buena predisposición para asumir el desafío.
Luego de ese primer contacto, la Comisión Directiva se comunicó con el representante del entrenador y, según fuentes del club, el acuerdo está cerca de concretarse. De sellarse, Quinteros firmará contrato hasta diciembre de 2026.
El regreso del técnico a la Argentina está previsto para el martes 23 y su debut sería nada menos que en el clásico contra Racing, aunque el partido ante San Lorenzo será dirigido interinamente por Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio.
El DT, que viene de un paso breve por Gremio, ya analiza los partidos recientes del Rojo junto a su cuerpo técnico. La idea es llegar con un diagnóstico claro sobre el presente de un equipo que atraviesa un momento delicado.
La crisis del "Rojo"
Independiente quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras los incidentes contra Universidad de Chile y marcha último en la Zona B del Clausura, con apenas tres puntos en siete encuentros.