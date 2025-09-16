Secciones
Independiente no espera más: Quinteros, el elegido para sacar al club de una profunda crisis

La dirigencia avanza en la contratación del técnico y ya preparan su llegada para la próxima semana.

EN LA PRÁCTICA. Néstor Grindetti avanza en la llegada del nuevo técnico para Independiente.
Hace 2 Hs

Tras la salida de Julio Vaccari, la dirigencia de Independiente comenzó rápidamente las gestiones para conseguir reemplazo. El presidente, Néstor Grindetti, habló por teléfono con Gustavo Quinteros, quien mostró buena predisposición para asumir el desafío.

Luego de ese primer contacto, la Comisión Directiva se comunicó con el representante del entrenador y, según fuentes del club, el acuerdo está cerca de concretarse. De sellarse, Quinteros firmará contrato hasta diciembre de 2026.

El regreso del técnico a la Argentina está previsto para el martes 23 y su debut sería nada menos que en el clásico contra Racing, aunque el partido ante San Lorenzo será dirigido interinamente por Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio.

El DT, que viene de un paso breve por Gremio, ya analiza los partidos recientes del Rojo junto a su cuerpo técnico. La idea es llegar con un diagnóstico claro sobre el presente de un equipo que atraviesa un momento delicado.

La crisis del "Rojo"

Independiente quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras los incidentes contra Universidad de Chile y marcha último en la Zona B del Clausura, con apenas tres puntos en siete encuentros.

Déficit cero y “doctrina Bukele”: las dos anclas de Javier Milei para la batalla electoral
Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 y defendió el equilibrio fiscal: “Lo peor ya pasó”
Yerba Buena: el Gobierno propone articular barrios privados con barrios populares
Fue un llamado casi de socorro: el análisis político y económico del discurso de Javier Milei
El tiempo en Tucumán: el cielo seguirá nuboso y la temperatura en aumento
Investigan al docente acusado de intentar raptar a dos chicas
¿Nuevo compañero para Franco Colapinto? El joven irlandés que seduce a Alpine de cara a 2026

Fue un llamado casi de socorro: el análisis político y económico del discurso de Javier Milei

Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 y defendió el equilibrio fiscal: “Lo peor ya pasó”

El tiempo en Tucumán: el cielo seguirá nuboso y la temperatura en aumento

La ciclovía a El Cadillal está congelada por falta de financiamiento

Yerba Buena: el Gobierno propone articular barrios privados con barrios populares

Lo polémica que genera una grieta entre ciclistas tucumanos

Déficit cero y “doctrina Bukele”: las dos anclas de Javier Milei para la batalla electoral

