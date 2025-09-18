El mensaje de Gallardo tras la caída de River contra Palmeiras: "Estamos vivos"

Aun así, Gallardo subrayó la reacción de River en la segunda parte, donde vio “rebeldía” y un cambio de dinámica. Señaló que Palmeiras mostró signos de cansancio y que el “Millonario” terminó con la sensación de que el empate estuvo cerca. “La diferencia de un gol nos deja con vida. Si hubieran sido dos, sería mucho más difícil”, advirtió.