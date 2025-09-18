El mensaje de Gallardo tras la caída de River contra Palmeiras: "Estamos vivos"

River sufrió un duro golpe en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores: cayó 2-1 como local frente a Palmeiras. Sin embargo, Marcelo Gallardo dejó un mensaje que busca encender la esperanza de los hinchas: “Estamos vivos”.
El entrenador reconoció que en el primer tiempo el conjunto brasileño impuso condiciones, mostrando “una jerarquía diferente” y capitalizando un gol de pelota parada que descolocó al equipo. “Perdimos el control del inicio del partido y eso nos impactó”, admitió.
Aun así, Gallardo subrayó la reacción de River en la segunda parte, donde vio “rebeldía” y un cambio de dinámica. Señaló que Palmeiras mostró signos de cansancio y que el “Millonario” terminó con la sensación de que el empate estuvo cerca. “La diferencia de un gol nos deja con vida. Si hubieran sido dos, sería mucho más difícil”, advirtió.
El DT también explicó la suplencia de "Juanfer" Quintero, quien recién empezaba a sentirse mejor físicamente. “Tal vez en el primer tiempo también lo hubiese padecido”, justificó.
Con la mira puesta en la revancha en Brasil, Gallardo pidió corregir errores, en especial la atención en las pelotas paradas, y apeló a la memoria colectiva: “Ya hemos vivido situaciones parecidas. Esta vez debemos intentar escribir una historia nueva”.