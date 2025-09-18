Secciones
DeportesFútbol

El mensaje de Gallardo tras la caída de River contra Palmeiras: "Estamos vivos"

El DT del “Millonario” valoró la rebeldía de su equipo en el segundo tiempo y confía en revertir la serie en Brasil, pese a la derrota 2-1 en el Monumental.

Marcelo Gallardo, en el duelo frente a Palmeiras. Marcelo Gallardo, en el duelo frente a Palmeiras. Foto tomada de TyC Sports.
Hace 31 Min

River sufrió un duro golpe en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores: cayó 2-1 como local frente a Palmeiras. Sin embargo, Marcelo Gallardo dejó un mensaje que busca encender la esperanza de los hinchas: “Estamos vivos”.

El entrenador reconoció que en el primer tiempo el conjunto brasileño impuso condiciones, mostrando “una jerarquía diferente” y capitalizando un gol de pelota parada que descolocó al equipo. “Perdimos el control del inicio del partido y eso nos impactó”, admitió.

Aun así, Gallardo subrayó la reacción de River en la segunda parte, donde vio “rebeldía” y un cambio de dinámica. Señaló que Palmeiras mostró signos de cansancio y que el “Millonario” terminó con la sensación de que el empate estuvo cerca. “La diferencia de un gol nos deja con vida. Si hubieran sido dos, sería mucho más difícil”, advirtió.

El DT también explicó la suplencia de "Juanfer" Quintero, quien recién empezaba a sentirse mejor físicamente. “Tal vez en el primer tiempo también lo hubiese padecido”, justificó.

Con la mira puesta en la revancha en Brasil, Gallardo pidió corregir errores, en especial la atención en las pelotas paradas, y apeló a la memoria colectiva: “Ya hemos vivido situaciones parecidas. Esta vez debemos intentar escribir una historia nueva”.

Temas Club Atlético River PlateMarcelo GallardoPalmeirasCopa Libertadores de América
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”
1

Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”

Hallan sin vida a un acusado de abusar de su nieta
2

Hallan sin vida a un acusado de abusar de su nieta

El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei
3

El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista
4

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista

Justicia provincial: juraron siete magistrados y se estudia cubrir más vacantes
5

Justicia provincial: juraron siete magistrados y se estudia cubrir más vacantes

Vecinos de Villa 9 de Julio intentaron ahorcar a un joven acusado de robo
6

Vecinos de Villa 9 de Julio intentaron ahorcar a un joven acusado de robo

Más Noticias
El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei

El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: Estoy saliendo de un susto grande

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: "Estoy saliendo de un susto grande"

¿Cuándo volverá a brillar el Parque Guillermina?

¿Cuándo volverá a brillar el Parque Guillermina?

Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”

Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”

El veto de Milei sobre los ATN sería rechazado hoy en el Senado

El veto de Milei sobre los ATN sería rechazado hoy en el Senado

Vecinos de Villa 9 de Julio intentaron ahorcar a un joven acusado de robo

Vecinos de Villa 9 de Julio intentaron ahorcar a un joven acusado de robo

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista

Hallan sin vida a un acusado de abusar de su nieta

Hallan sin vida a un acusado de abusar de su nieta

Comentarios