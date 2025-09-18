Secciones
Habló el hombre que chocó con Thiago Medina: ¿qué dijo sobre el accidente?

Raúl, testigo fundamental del siniestro vial, reveló información sobre el conductor que chocó al ex Gran Hermano.

Hace 30 Min

Thiago Medina está internado en grave estado tras sufrir un fuerte accidente en Francisco Álvarez, partido de Moreno. Mientras el ex participante de Gran Hermano continúa en terapia Intensiva bajo control clínico, trascendió la conversación que el conductor del Chevrolet Corsa contra el que chocó el joven de 22 años tuvo con un testigo clave del hecho. 

En diálogo con A la Barbarossa, el testigo contó que se cruzó con el hombre que protagonizó el siniestro vial con Thiago en un local comercial y que este le manifestó su deseo de acercarse a la familia Medina para ponerse a disposición y ofrecerles su apoyo. "Él reconoce que hizo la maniobra pero también dice que puso todas las luces", contó Raúl, quien además de presenciar el accidente, también ayudó al influencer tras el impacto.

Habló el hombre que chocó con Thiago Medina: ¿qué dijo?

Luego, el hombre profundizó: "Me pidió si yo podía hacer el acercamiento para hablar con la familia, en caso de ser posible porque él tiene miedo de que lo rechacen y tomen represalias contra él".

Respecto a cómo lo vio anímicamente tras haber ocasionado el siniestro vial, Raúl develó: "Él está shockeado y está muy ansioso, muy nervioso, y se siente culpable. No puede ni dormir desde que paso eso, en ese momento".

Se conoció el nuevo parte médico de Thiago Medina: evalúan una posible operación

El miércoles se conoció un nuevo parte oficial luego de más de 24 horas de silencio. “El paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad de Terapia Intensiva".

El documento expresa que “durante las últimas 24 horas de internación presentó nuevos registros febriles. Mantiene dosis de inotrópicos, sin necesidad de aumento de dosis y al momento continúa en asistencia respiratoria mecánica".

Respecto a los pasos a seguir, aseguran que “de continuar evolución favorable podría ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días. Se realizaría con el equipo de cirugía de tórax de este hospital en conjunto con profesionales provenientes del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría a través de la red de cirugía de la Provincia de Buenos Aires. De esta manera, y por un trabajo integrado entre los hospitales bonaerenses, no sería necesario el traslado del paciente”.

