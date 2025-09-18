Habló el hombre que chocó con Thiago Medina: ¿qué dijo sobre el accidente?

En diálogo con A la Barbarossa, el testigo contó que se cruzó con el hombre que protagonizó el siniestro vial con Thiago en un local comercial y que este le manifestó su deseo de acercarse a la familia Medina para ponerse a disposición y ofrecerles su apoyo. "Él reconoce que hizo la maniobra pero también dice que puso todas las luces", contó Raúl, quien además de presenciar el accidente, también ayudó al influencer tras el impacto.