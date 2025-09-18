Secciones
Cuáles son los alimentos que no deberías comer después de las seis de la tarde

Las cenas tardías y abundantes pueden dificultar el descanso y alterar los ritmos circadianos, según una nutricionista.

Evitar los fritos y las carnes grasas es esencial para tener un buen descanso Evitar los fritos y las carnes grasas es esencial para tener un buen descanso Pexels
Hace 2 Hs

A la hora de pensar y programar una alimentación saludable, uno de los aspectos más importantes es saber qué comer y cuándo hacerlo. En este sentido, hay una lista de alimentos que los especialistas recomiendan no comer después de las seis de la tarde. ¿Cuáles son?

Lo primero y más importante es destacar la importancia de hacer cinco comidas diarias. Lo ideal es evitar los alimentos refinados y procesados ya que tienen un contenido en grasas saturadas, sal y/o azúcar demasiado elevado. Además de aportar muchísimas calorías al organismo, su valor nutricional es prácticamente nulo.

 “Las investigaciones sugieren que cenar tarde puede alterar los ritmos circadianos y afectar los procesos metabólicos, así como el control del peso y la calidad del sueño”, explicó la nutricionista Rose Ferguson. Aunque el cuerpo no reduce drásticamente la velocidad de digestión a una hora específica, la disminución de la actividad física nocturna afecta la eficiencia en la quema de calorías, añadió.

Cuáles son los alimentos que no deberías comer después de las seis de la tarde

Comer temprano y elegir los alimentos adecuados puede tener un impacto positivo en la digestión y el bienestar nocturno. Entre los alimentos a evitar según la nutricionista destacan:

Quesos grasos y condimentados: Variedades como gorgonzola, taleggio y mascarpone, aunque deliciosos, son ricos en grasas saturadas que tardan hasta cinco horas en digerirse. Se recomienda optar por quesos frescos bajos en grasa como la ricotta de leche de vaca, el requesón o el stracchino.

Carnes grasas: Consumir platos pesados como un filete o una hamburguesa grasa puede dificultar la digestión y afectar el sueño. Una mejor opción son las carnes magras como el pollo o el pavo, pequeñas raciones de legumbres o huevos.

Alimentos fritos: Los alimentos fritos, que pueden causar acidez o reflujo, son difíciles de digerir. Métodos de preparación más suaves como cocinar al vapor u hornear son preferibles. Es mejor evitar las patatas fritas en la cena.

Alimentos picantes: Según Ferguson, los alimentos picantes elevan la temperatura corporal y pueden dificultar el sueño. Se recomienda sustituir el picante por hierbas como perejil, salvia, orégano, romero y albahaca.

Repollo: Estas verduras, ricas en nutrientes pero difíciles de digerir, pueden provocar hinchazón. Brócoli, coles de Bruselas y coliflor también son opciones que es mejor evitar por la noche.

Pescado en aceite: El pescado azul, como el salmón y la caballa, tarda más en digerirse, especialmente si está en aceite. En su lugar, se recomienda pescado blanco como el bacalao o la merluza.

Helados y dulces: Con un alto contenido de azúcar, los helados pueden causar picos glucémicos y aportar calorías adicionales no quemadas. Los sorbetes sin azúcar o la fruta fresca son mejores opciones.

Chocolate: Contiene estimulantes como la cafeína y la teobromina, que pueden aumentar el ritmo cardíaco y provocar insomnio. Se sugiere consumir chocolate puro sin azúcares añadidos.

Ensalada: Aunque saludable, la ensalada con múltiples verduras crudas puede fermentar en el estómago por la noche, provocando hinchazón y un sueño intranquilo. Es preferible consumir ensaladas durante el día.

