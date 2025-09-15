Secciones
Alerta amarilla en el norte argentino: dos provincias bajo aviso por fuerte caída de granizo

Además, una pequeña región en la Patagonia esperan lluvias entre el lunes y el martes.

Además de tormentas, dos de las provincias marcadas en el NEA están bajo alerta por caída de granizo.
Hace 1 Hs

En su última actualización a las 6.23 de la mañana, el Servicio Meteorológico Nacional anunció cuál es la región bajo alerta meteorológica amarilla. Cuatro provincias del norte esperan tormentas abundantes durante las próximas horas. Dos de ellas recibieron avisos a muy corto plazo por las altas probabilidades de caída intensa de granizo. La población debe permanecer resguardada durante el tiempo que duren las alertas.

El Sistema de Alerta Temprana dispone de un código de referencias para alertar a las ciudades según el pronóstico que tuvieran anunciado. En este sentido, el color verde representa tranquilidad, mientras que el amarillo sugiere a la población informarse por posibles fenómenos con capacidad de daño. El naranja indica prepararse por clima peligroso y, el rojo, seguir instrucciones oficiales de las autoridades.

Cuatro provincias en alerta amarilla por tormenta

En el norte del país, son cuatro las provincias con regiones marcadas en amarillo en el mapa del SMN. El límite este de Chaco con Corrientes, toda la provincia de Corrientes, la mitad noroeste de Santa Fe y la mitad norte de Corrientes están bajo aviso. Entre la mañana y la tarde de este lunes recibirán tormentas abundantes.

El SAT señaló que el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las tormentas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

En la Patagonia argentina, una región al noroeste de Chubut también está bajo alerta amarilla. En la zona se esperan lluvias persistentes con valores de precipitación acumulada entre 30 y 40 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual entre el lunes y martes. No se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada en las zonas más altas.

Avisos a corto plazo por caída de granizo

Dos regiones aún menores fueron señaladas por el SMN por potencial caída de granizo y lluvias intensas. En el norte de Corrientes, las zonas de Berón de Astrada, General Paz, Itatí, Ituzaingó, San Luis del Palmar y San Miguel podrían recibir el violento fenómeno hasta cerca de las 10 de la mañana.

Lo mismo sucede con una región en Chaco al este de la provincia, donde General Donovan, 1 de Mayo, Bermejo, Libertad y San Fernando recibieron el aviso. Los radares meteorológicos detectaron los fenómenos indicados. En esta zona, el granizo podría caer hasta cerca de las 10 de la mañana del lunes.

Como medidas de precaución, el SMN recomendó:

1- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos.

2- Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.

3- Evitá circular por calles inundadas o afectadas.

4- Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortá el suministro eléctrico.

5- Evitá actividades al aire libre.

6- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

