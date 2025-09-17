River, único club argentino entre los 100 planteles más caros del mundo

El Observatorio de Fútbol CIES (International Centre for Sports Studies) publicó su ranking anual con los 100 equipos que más dinero invirtieron en transferencias para conformar sus planteles. En esa lista, River aparece en el puesto 78°, siendo el único club argentino incluido en este selecto grupo.
El informe aclara que la clasificación no se basa en el valor de mercado actual de los futbolistas, sino en el dinero desembolsado en cada pase, incluyendo bonos aún no efectivizados.
En el caso de River, la inversión total asciende a 110 millones de euros. La compra más cara fue la de Kevin Castaño, llegado desde Krasnodar por 13 millones, mientras que el promedio de gasto por incorporación ronda los cinco millones.
El contexto global
El ranking refleja el poderío de Europa, especialmente de la Premier League, que ocupa los seis primeros lugares: Chelsea lidera con 1.314 millones de euros invertidos, seguido por Manchester City (1.128), Manchester United (1.071), Liverpool (1.065), Arsenal (1.001) y Tottenham (974). El primer no inglés es el PSG, séptimo con 873 millones.
Fuera de Europa destaca el Al-Hilal de Arabia Saudita, en la posición 19° con 451 millones invertidos.
Sudamérica en el ranking
Además de River, solo aparecen tres equipos de Brasil: Flamengo (192 millones), Palmeiras (175) y Botafogo (122), todos por encima del club de Núñez. La presencia de estos cuatro clubes sudamericanos en la lista confirma la creciente competitividad regional frente al dominio europeo.