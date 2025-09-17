Secciones
DeportesFútbol

River, único club argentino entre los 100 planteles más caros del mundo

Según el Observatorio de Fútbol CIES, el equipo de Núñez ocupa el puesto 78° con una inversión de 110 millones de euros en su plantel. Lo superan tres equipos brasileños y el ranking es dominado por clubes de la Premier League.

River es el único club argentino dentro del top 100 de los que más valor tienen dentro del fútbol River es el único club argentino dentro del top 100 de los que más valor tienen dentro del fútbol
Hace 1 Hs

El Observatorio de Fútbol CIES (International Centre for Sports Studies) publicó su ranking anual con los 100 equipos que más dinero invirtieron en transferencias para conformar sus planteles. En esa lista, River aparece en el puesto 78°, siendo el único club argentino incluido en este selecto grupo.

El informe aclara que la clasificación no se basa en el valor de mercado actual de los futbolistas, sino en el dinero desembolsado en cada pase, incluyendo bonos aún no efectivizados.

En el caso de River, la inversión total asciende a 110 millones de euros. La compra más cara fue la de Kevin Castaño, llegado desde Krasnodar por 13 millones, mientras que el promedio de gasto por incorporación ronda los cinco millones.

El contexto global

El ranking refleja el poderío de Europa, especialmente de la Premier League, que ocupa los seis primeros lugares: Chelsea lidera con 1.314 millones de euros invertidos, seguido por Manchester City (1.128), Manchester United (1.071), Liverpool (1.065), Arsenal (1.001) y Tottenham (974). El primer no inglés es el PSG, séptimo con 873 millones.

Fuera de Europa destaca el Al-Hilal de Arabia Saudita, en la posición 19° con 451 millones invertidos.

Sudamérica en el ranking

Además de River, solo aparecen tres equipos de Brasil: Flamengo (192 millones), Palmeiras (175) y Botafogo (122), todos por encima del club de Núñez. La presencia de estos cuatro clubes sudamericanos en la lista confirma la creciente competitividad regional frente al dominio europeo.

Temas Club Atlético River Plate
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Diputados rechazó los vetos de Milei al financiamiento del Garrahan y las universidades
1

Diputados rechazó los vetos de Milei al financiamiento del Garrahan y las universidades

¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?
2

¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?

Cederían tierras de Campo Norte para canchas de rugby y hockey
3

Cederían tierras de Campo Norte para canchas de rugby y hockey

Caputo confirmó que el Tesoro no comprará más dólares al valor actual y explicó la estrategia cambiaria
4

Caputo confirmó que el Tesoro no comprará más dólares al valor actual y explicó la estrategia cambiaria

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable con nubosidad, calor y algunas lluvias
5

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable con nubosidad, calor y algunas lluvias

Elecciones 2025: ¿Cuántas bancas de diputados prevé sacar Jaldo?
6

Elecciones 2025: ¿Cuántas bancas de diputados prevé sacar Jaldo?

Más Noticias
Diputados rechazó los vetos de Milei al financiamiento del Garrahan y las universidades

Diputados rechazó los vetos de Milei al financiamiento del Garrahan y las universidades

Encuesta: ¿Estás de acuerdo con la creación del barrio 25 de Mayo alrededor del Monumental?

Encuesta: ¿Estás de acuerdo con la creación del barrio 25 de Mayo alrededor del Monumental?

Caputo confirmó que el Tesoro no comprará más dólares al valor actual y explicó la estrategia cambiaria

Caputo confirmó que el Tesoro no comprará más dólares al valor actual y explicó la estrategia cambiaria

Agenda de TV de hoy: ¿dónde ver en vivo River vs Palmeiras por la Libertadores?

Agenda de TV de hoy: ¿dónde ver en vivo River vs Palmeiras por la Libertadores?

Catherine Fulop se cayó del escenario en pleno show de Erreway: “¡Estoy viva!”

Catherine Fulop se cayó del escenario en pleno show de Erreway: “¡Estoy viva!”

Rige una alerta por tormentas con actividad eléctrica en siete provincias: ¿a qué hora se largará el agua?

Rige una alerta por tormentas con actividad eléctrica en siete provincias: ¿a qué hora se largará el agua?

El particular lugar donde debemos guardar las bananas para que duren más tiempo

El particular lugar donde debemos guardar las bananas para que duren más tiempo

¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?

¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?

Comentarios