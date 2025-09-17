Tensión cambiaria: el dólar superó el techo de la banda y el mercado especula con una intervención del BCRA

Analistas confirmaron que la operación fue un "pase cambiario", una transacción directa entre partes sin pasar por la plataforma electrónica, lo que la hizo invisible para el resto del mercado y generó la confusión. Horas después, la oferta de dólares en el mercado aumentó considerablemente, alcanzando los U$S500 millones, a un precio ligeramente superior al de la banda.