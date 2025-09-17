Tensión cambiaria: el dólar superó el techo de la banda y el mercado especula con una intervención del BCRA

En una jornada de alta volatilidad, el dólar mayorista superó el límite superior de la banda de flotación establecida, un hecho que, en teoría, habilitaba la intervención del Banco Central (BCRA) para frenar la subida. El precio de la divisa de referencia del mercado llegó a cotizar en $1.474,5, por encima del umbral permitido.
Cuando el dólar superó la banda, se registró una venta de aproximadamente U$S10 millones a $1.474,5. Inicialmente, se especuló que podría ser una intervención del BCRA, pero la hipótesis fue desmentida. Según el operador Gustavo Quintana, la transacción fue entre entidades privadas, y el precio de intervención oficial para el día era ligeramente inferior, de $1.474,4, consignó el diario “Ámbito”.
Analistas confirmaron que la operación fue un "pase cambiario", una transacción directa entre partes sin pasar por la plataforma electrónica, lo que la hizo invisible para el resto del mercado y generó la confusión. Horas después, la oferta de dólares en el mercado aumentó considerablemente, alcanzando los U$S500 millones, a un precio ligeramente superior al de la banda.
Mientras el dólar mayorista experimentaba este movimiento, otras cotizaciones paralelas también se incrementaron: el dólar minorista alcanzó los $1.485 en el Banco Nación, el contado con liquidación (CCL) superó los $1.489, el MEP llegó a $1.485, y el dólar cripto se acercó a los $1.498.
En medio de la incertidumbre del mercado, el ministro Luis Caputo se pronunció en la red social "X" para transmitir tranquilidad. Aseguró que el equipo económico está preparado para escenarios adversos y que el Tesoro cumplirá con los próximos vencimientos de deuda.
Caputo reiteró que el BCRA solo interviene en el piso de la banda de flotación, mientras que el Tesoro puede intervenir en cualquier momento, aunque ha optado por no hacerlo a los precios actuales. También aclaró que las nuevas medidas solo se comunicarán cuando sean implementadas, lo que mantiene la expectativa sobre las próximas acciones del gobierno libertario.